Le spécialiste de l'audioprothèse, Audition Conseil, racheté par son actionnaire du Sud-Est, LMCA

Le petit qui mange le gros? Un peu. LMC Audio, le groupe majoritaire d’audioprothésistes de l’enseigne Audio Conseil (également détenue par Luz Audio), vient... de la racheter. LMC Audio est désormais seule au capital de la structure et conserve le nom d’Audition Conseil. Avec 440 centres en France, le groupe est un puissant réseau d’audioprothésistes indépendants et vise le podium des meilleurs acteurs français dans ce domaine. "Mon coassocié Stéphane Bardet, et moi-même, explique Jean-Michel Sala, directeur région 06 pour Audition Conseil France, avons fait un choix fort, celui de racheter l’enseigne sous laquelle nous sommes depuis plus de vingt ans." Audition Conseil, fondée en 1992 à Paris a raccroché des centres dans toute la France, dont le groupe LMC Audio, installé à Aix-en-Provence et très présent dans les Alpes-Maritimes et le Var avec plus de la moitié de leurs 80 centres. "Nous étions le plus gros adhérent. On ne parle pas de franchisé, ce n’est pas tout à fait le cas. Nous bénéficions d’avantages communs comme la centrale d’achat, les services facturation et marketing, mais il n’y avait pas à proprement parler de structuration. C’est ce que nous souhaitons apporter aujourd’hui avec ce rachat."

À l’écoute des adhérents

Jean-Michel Sala est assez fier que LMCA, groupe à l’empreinte régionale forte, ait absorbé l’enseigne nationale. "La dynamique de nos régions va apporter au national. C’est le contre-pied de ce que font par ailleurs les autres enseignes mais nous croyons que l’enseigne nationale va transpirer nos valeurs: l’indépendance, l’humain et l’excellence opérationnelle. Pendant six mois, nous allons rencontrer nos adhérents, les écouter, et construire avec eux cette feuille de route nouvelle."

Le patient d’abord

Bien entendu, la priorité reste le patient et le métier. "Nous sommes issus du terrain, [contrairement aux précédents dirigeants, ndlr] et notre vision métier aura plus de place. La priorité sera toujours le patient. Le malentendant qui vient avec un besoin et qui pousse pour la première fois la porte d’un cabinet d’audioprothèses, prescription médicale d’un ORL en main." Et Jean-Michel Sala de rappeler l’importance de cette prescription médicale d’un spécialiste, indispensable pour poser le bon diagnostic et éviter bien des désagréments par la suite.

Concrètement, qu’est-ce que ce rachat va changer pour les adhérents? "Nous parlerons d’un langage unique, serons davantage libres de nos choix. Avec le 100% santé [mis en place au 1er janvier 2021], dispositif qui rembourse les audioprothèses – de base – à 100%, l’activité a explosé. Beaucoup d’indépendants, débordés par l’activité grandissante, ont vendu à des groupes internationaux. Audition Conseil souhaite éviter cette fuite grâce aux valeurs véhiculées, à l’aide apportée. L’indépendance ça se travaille."

Multimarque

Le groupe a également fait le choix de travailler avec toutes les marques d’audioprothèses, tous les fabricants, pour donner le maximum de choix aux patients. "D’ailleurs, seulement 30% des patients optent pour une prothèse de base [totalement remboursée, ndlr], les autres privilégient le haut de gamme, c’est que le besoin est là. Et nous nous serons toujours à leur écoute."