Le Seynois Fortil, gardien de l’identité industrielle du territoire ?

Plutôt discrète, l’entreprise Fortil, qui fait aujourd’hui partie des ETI [entreprises de taille intermédiaire, ndlr] varoises malgré son jeune âge – 14 ans à peine –, illustre pourtant plutôt bien la spécificité du bassin économique métropolitain.

A l’image de son fondateur et président, Olivier Remini, jeune lui aussi, et surtout résolument ancré dans l’aire toulonnaise, dont il est un enfant. "Certains de mes clients ont eu mon père comme professeur, il enseignait la productique au lycée Rouvière", lâche ce patron quadragénaire qui n’a rien du fils à papa.

Ingénieur de formation, c’est le tissu industriel local qui l’a forgé, à commencer par CNIM [équipementier et ensemblier industriel dans l’énergie, la défense et les hautes technologies, ndlr] , dont le directeur historique, Jean-François Canellas, est un peu son mentor. "Il est parti avec des gens des Chantiers, il a pris 300ingénieurs pour créer quelque chsoe d’autre à partir de leurs compétences."

Fortil était d’ailleurs adossé au candidat "malheureux" à la reprise de l’entreprise seynoise, dont l’histoire a marqué plusieurs générations. Si Paprec l’a finalement emporté, dans ce qu’il faut bien appeler un démantèlement, Olivier Remini n’a pas peur de dire "On est quand même gagnants, on est consultés tous les jours par des clients de CNIM dont Paprec est un concurrent. Une trentaine de salariés est venue chez nous. On essaie de recréer l’esprit CNIM."

Construire ou revamper des usines d’incinération pour les grands noms du traitement de déchets fait partie des compétences de cet objet économique difficilement identifiable, qu’est Fortil.

Pourtant, si les secteurs d’activité de cette ETI de 1.600 salariés aux compétences pointues sont divers (nucléaire, oil and gas, ferroviaire, santé...), Olivier Remini sait en résumer d’une phrase le cœur de métier: "Vendre de la performance projet à nos clients".

Ressources humaines

Ce qui implique de miser sur les ressources humaines, comme l’avait fait l’ancien directeur de CNIM. Fortil recrute énormément – 300personnes de plus en 2022 –, des profils pointus capables d’en savoir autant que les clients qu’ils accompagnent, voire plus.

Au départ pourvoyeuse d’assistance technique, avec CNIM justement comme premier client, et tournée vers l’industrie lourde, l’entreprise est aujourd’hui capable de construire des usines de biotech, pour de gros clients pharmaceutiques, avec des budgets conséquents. La santé représente ainsi 35% du chiffre d’affaires qui a dépassé pour la première fois les 100M€ en 2022.

Fortil – et c’est méconnu – fait aussi partie du design office d’Iter, le projet de réacteur à fusion nucléaire international développé à Cadarache, où 56 de ses effectifs sont mobilisés. "En revanche, on a du mal à développer des clients comme EDF", peste Olivier Remini dont les équipes n’ont pourtant pas vraiment besoin d’aller chercher des clients, tant les compétences de Fortil sont reconnues dans le monde industriel. Il faut dire que ce Toulonnais de naissance très impliqué dans le sport local voudrait bien hisser le territoire métropolitain sur le podium. "On a perdu un moteur du territoire [CNIM, ndlr] mais on peut le recréer avec des partenaires."

Intégrations

Un esprit d’équipe qu’il cultive au sein de l’entreprise, au modèle managérial innovant. "Aujourd’hui, nous sommes 200associés qui détenons 100% du capital", précise Olivier Remini qui se voit davantage comme garant de l’intégrité de Fortil que comme un actionnaire majeur.

Fortil se définit comme une entreprise d’ingénieurs entrepreneurs. Et préfère revendiquer des "intégrations" lors des opérations de croissance externe, plutôt que des "acquisitions", toujours dans l’idée de faire grandir le collectif. "Je préfère parler d’intention plutôt que d’ambition. Le collectif doit être meilleur que la décision individuelle; il faut décider de façon puissante à plusieurs."

La gouvernance, qui s’appuie sur un comité statutaire intégrant de nouveaux pouvoirs tous les trois mois, est aussi très décentralisée, et lors d’une grande enquête, chaque salarié s’est auto-évalué et et été évalué par trois de ses pairs, afin de projeter la trajectoire de chacun, avec des objectifs, et le niveau de salaire, mais aussi décisionnel, qui va avec. "Ici, le service RH c’est tout le monde", estime Olivier Remini qui cite aussi volontiers deux cartes maîtresses: plus de 100M€ de fonds propres et zéro endettement...



> fortil.group/fr/fortil/