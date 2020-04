Le salon de l'automobile de luxe "Top Marques" de Monaco est annulé

Dans le contexte de l'épidémie de Covid-19 qui sévit à travers le monde et dont l’évolution est incertaine, les organisateurs annoncent "avec un immense regret" l'annulation du salon international de l’automobile de luxe, qui devait avoir lieu du 10 au 14 juin 2020 à Monaco.

"La santé de nos équipes, exposants, sponsors, partenaires et visiteurs est notre priorité, et les conditions ne seront pas réunies pour que le salon se déroule comme à l’habitude en juin", déplore Salim Zeghdar, l'organisateur, avant de s'empresser d'ajouter: "Mais la fête n’en sera que plus belle en 2021, avec notre nouvel espace dédié aux classic-cars qui complètera notre offre."

La dix-septième édition de Top Marques est donc reportée à la période du 9 au 13 juin 2021.

Les billets déjà achetés seront remboursés dans les différents réseaux où ils ont été réservés (Grimaldi Forum et Fnac Spectacles). Ils peuvent aussi être conservés pour être utilisés en 2021.

Pour suivre l'actualité de ce salon: site www.topmarquesmonaco.com