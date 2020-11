"Le reconfinement nous tuerait", alerte le président des commerçants et artisans de Monaco

Heureux et soulagé lors de l’annonce d’un couvre-feu nocturne à Monaco, synonyme de commerces maintenus ouverts, c’est désormais un coup de gueule - aux allures de coup de pression - que veut porter Nicolas Matile-Narmino, président de l’Union des commerçants et artisans de Monaco.

Ce mercredi, une rumeur s’est diffusée comme une traînée de poudre en Principauté, laissant entendre que le prince Albert II pourrait, via une allocution, annoncer un reconfinement à Monaco.

Si, sur le Rocher, on s’étonne qu’une telle information circule - elle est, pour l’heure, infondée - le président de l’Ucam ne prend pas ce bruit de couloir à la légère. Pour lui, les commerces ne se relèveraient pas d’une seconde mise sous cloche. Entretien.

Qu’est-ce qui vous fait craindre un reconfinement?

On a entendu beaucoup de bruits de couloir, on sent qu’il y a une pression qui monte par rapport aux chiffres et à cette irrationalité mondiale autour du virus. Nous, les commerçants, on sent qu’on est en train de payer les pots cassés d’une politique de confinement qui ne marche pas et ne marchera jamais. On nous fait payer le fait que ce serait notre faute, en étant ouverts, si la pandémie progresse. Mais quand on voit les gens se battre pour acheter à manger dans les rayons de Carrefour…

À Monaco, les commerces sont toujours ouverts. C’est tout à votre avantage...

Notre avantage, à Monaco, c’est que 80 % des commerces peuvent survivre grâce aux résidents et aux pendulaires, ce qui n’est pas le cas en France. Mais si on nous referme, on sait pertinemment que Monaco n’est pas la France. On ne peut pas s’endetter. Le gouvernement ne va pas faire des chèques en blanc à tous les commerçants. Les crédits et reports de charges ne servent plus à rien quand on perd jusqu’à 70 % de son chiffre d’affaires. Les commerces se trouvant dans un local de l’État ont été aidés pour les loyers. Pour les autres, cela n’a pas été toujours le cas. C’était selon le bon vouloir du propriétaire. Je le répète, si on reconfine, cela va faire des dégâts considérables. C’est notre mort annoncée.

Les aides de l’État ne suffisent plus?

Dans certains domaines, non. Quand vous donnez quelques milliers d’euros, c’est un exemple, à un commerce du Rocher qui fait moins 95 % de chiffre d’affaires, il ne pourra pas payer son loyer, ni son électricité et encore moins son logement à Monaco. Derrière tout cela, il y a un vrai drame social. Le gouvernement veut-il aider les commerçants ou les laisser mourir ? Les aider, ce n’est pas leur faire des crédits. Ils ne pourront pas les payer. Ils ont juste besoin de rester ouverts pour avoir une chance de survie. Je ne crois pas que les aides de l’État peuvent, à long terme, faire survivre les commerçants et les business model qui ne sont plus fiables.