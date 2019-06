Le projet d'étudiants entrepreneurs varois pour que le Don récompense associations, donateurs et entreprises

Alors qu'au lendemain de l'incendie de Notre-Dame de Paris, la question du don et de sa défiscalisation faisait l'actualité dans les médias, trois jeunes étudiants de la Kedge Business School de Toulon étaient récompensés au concours Var Terre d'Innovation pour leur projet de plateforme originale, baptisée Don.

Déjà récompensés

En stage d'entreprise à Londres en mars 2018, Valentin Chrétien-Fouret, 23 ans, cumulait un job au McDo lorsqu'il s'est aperçu que les gens donnaient peu aux SDF dans la rue. C'est là qu'il a imaginé un modèle qui aide à la fois les personnes en précarité sans les obliger à mendier tout en suscitant des dons qui génèrent de l'argent et récompensent les bons Samaritains.

De retour en France, Valentin a convaincu ses amis Adrien Tillé et Guillaume Doux, inscrits à Kedge, de le suivre dans cette aventure. Emballé, leur responsable de programme du campus leur a donné carte blanche. Ainsi: "Dès septembre 2018, nous avons validé le statut d'étudiant entrepreneur", raconte Valentin.

Leur diplôme Étudiant Entrepreneur du programme Pepite leur permet de s'inscrire aux Entrep, du réseau Entreprendre. En novembre 2018, ils remportent le premier Prix de l'entrepreneuriat du KickStart organisé par Kedge Toulon (2.000 euros) et passent en mars 2019 à côté des Entrep', organisées par le Réseau Entreprendre, mais décrochent en avril dernier 1.000 euros au concours Var Terre d'Innovation pour le Prix du meilleur projet innovant étudiant entrepreneur.

Le but de ces trois étudiants est de développer la solidarité et l'attractivité du don tout en mettant à profit leurs études (en marketing digital, ingénieur d'affaires et design) au service des autres et non pas seulement "pour monter un business".

Pour ancrer le don dans nos habitudes

"L'idée, c'est de rendre aux donateurs deux fois plus que ce qu'ils ont donné", explique Valentin. Comment? En se rapprochant de grandes marques et enseignes comme les hypermarchés pour négocier des réductions et avantages offerts aux donateurs. "D'un point de vue éthique et responsable, l'avantage est multiple pour ces enseignes. Elles font un geste en accordant des réductions, favorisent le financement d'associations caritatives, fidélisent les consommateurs et augmentent leur taux de passage dans leurs magasins. De son côté, le consommateur donateur reçoit des réductions et notre plateforme facilite la création de cartes de fidélité auprès des magasins partenaires."

La plateforme donne accès aux entreprises, aux donateurs et aux associations caritatives "avec un feed-back pour suivre l'utilité du don. Et les associations touchent le don brut. Personne ne prend de commission là-dessus", assure Valentin.

"Avec l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, on voit bien que les gens donnent sous le coup de l'émotion et nous, ce n'est surtout pas cela que nous voulons, confient ces jeunes. Le don, selon nous, devrait être ancré dans nos habitudes, devenir une norme et pas venir à la suite d'un événement tragique ou quand c'est trop tard. Et notre concept permet au don d'être moins douloureux et avantageux pour celui qui donne. Chacun dispose d'un seuil de douleur par rapport au don. Il ne faut pas comparer les montants mais plutôt encourager la récurrence."

Un principe simple, efficace et dans l'air du temps qui a toutes les chances de séduire un public jeune lorsqu'on sait que la générosité provient, le plus souvent, des personnes âgées et des jeunes.

Levée de fonds en cours

Ainsi, si ces trois étudiants ont achevé le prototypage de leur application, le site web devrait être en ligne d'ici deux mois. Une levée de fonds est en cours pour permettre le développement de l'application d'ici à un an.

Par ailleurs, ces jeunes varois espèrent intégrer l'incubateur parisien MakeSense, créé par un ancien élève de Kedge Toulon. Un incubateur de l'entrepreneuriat social et environnemental à travers le monde. Une affaire à suivre…

