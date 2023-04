Le producteur de films Kotao ouvre une antenne à Toulon

Même si tout le monde a le sentiment de passer son temps à la zapper, la publicité est plus que jamais présente dans nos vies. Elle a juste changé de forme et su s’adapter aux nouveaux formats, en gagnant au passage en créativité.

C’est ce pari-là qu’a fait Guilhem Charreton il y a quinze ans. Le Toulonnais d’origine, passé par l’école de commerce de Toulouse, puis celle des Gobelins, réputée pour ses formations en réalisation et post-production audiovisuelle, créait alors Kotao – du nom d’une île thaïlandaise, histoire de vendre un peu de rêve –, une entreprise de production de films.

BtoB

À ceci près que même si la créativité demeure leur carburant, ils ne s’adressent qu’à des institutionnels ou entreprises, les clients de Kotao.

"Le gros des demandes aujourd’hui concerne la marque employeur, pour faciliter le recrutement", estime le fondateur et dirigeant de la TPE installée à Colombes, en région parisienne, qui vient d’ouvrir un bureau à Toulon.

Avec la double ambition de développer les tournages sur le territoire du Var mais aussi d’enrichir son portefeuille clients, déjà bien pourvu, de nouveaux donneurs d’ordre locaux. "Nous avons une première commande de l’école d’ingénieur Isen où nous sommes en pleins repérages", poursuit l’entrepreneur dont les équipes sont désormais bien rodées à l’exercice. Dans la plupart des cas, Kotao travaille pour une agence de communication qui, elle-même, répond à la demande d’un client en rédigeant le scénario d’un film. "À 60%, on travaille en direct avec les clients; à partir de leur besoin, on leur propose trois ou quatre concepts."

L’entreprise se charge alors de la production exécutive, à savoir trouver le lieu et les autorisations de tournage qui vont avec, les acteurs dont il faut rédiger les contrats, les décors... "Nous travaillons avec des intermittents et des professionnels free lance, nous avons un gros carnet d’adresses", souligne Guilhem Charreton qui emploie aussi dix personnes salariées et s’apprête à recruter des profils de monteurs et autres motion designers pour le bureau de Toulon.

"Nous sommes accompagnés par la CCI du Var et nous avons des échanges avec le bureau des tournages de la Métropole, par exemple actuellement nous avons un client qui recherche un tournage sur un bateau."

Créativité

Car les profils des donneurs d’ordre de Kotao sont multiples; ministères comme celui de l’Agriculture pour lequel l’équipe a trouvé et loué une ferme mais aussi de grandes marques comme Oui SNCF dont le film promotionnel a nécessité le recours à un drone avec les autorisations requises, ou encore le moteur de recherche éthique niçois Qwant.

"Nous avons accueilli leurs équipes dans notre studio parisien", ajoute le dirigeant qui met également en avant, dans les appels d’offres, le label Ecoprod dont l’entreprise est titulaire. "Il s’agit de réduire l’empreinte carbone des tournages, les ministères le demandent déjà et demain, ce pourrait être le cas des collectivités. Dans tous les cas, cela peut faire pencher la balance face à la concurrence qui est nombreuse."

Kotao peut ainsi recourir à un studio virtuel pour éviter les déplacements. La créativité est aussi un moyen de se différencier dans un monde où les films institutionnels doivent s’adapter à de multiples supports, en particulier sur les réseaux sociaux.

"Ce qui fonctionne bien désormais, c’est le storytelling. Autrement dit, raconter une histoire au service d’une marque", poursuit le responsable dont les équipes ont notamment tourné l’ensemble des contenus de l’enseigne Aldi pour Instagram, correspondant aux grandes campagnes commerciales de l’année.

"Aujourd’hui, on est dans le snack content, une pub vit un jour ou deux, voire une semaine. Avant, c’était plusieurs mois", analyse le professionnel qui maîtrise les codes de Linkedin, Youtube et même TikTok, indispensables canaux de visibilité pour ses clients.



> //kotao-production.com/