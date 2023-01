Le président de la SBM Jean-Luc Biamonti quittera ses fonctions dès le 23 janvier

Une cérémonie ponctuée par un événement inédit: en présentant ses vœux, le président-délégué de l’entreprise, Jean-Luc Biamonti a acté sa démission et son départ prochain à l’issue du conseil d’administration à venir les 23 et 24 janvier 2023, où sera désigné son successeur.

Cette annonce est tout sauf une surprise. Le 23 septembre, au terme des assemblées générales ordinaires et extraordinaires, la Société des Bains de Mer avait indiqué que son président délégué allait quitter le navire. Jean-Luc Biamonti, lui-même, avait confirmé la cooptation de Stéphane Valeri au conseil d’administration de la société. Ce dernier quittant dans la foulée la tête du Conseil national pour se préparer à assurer la présidence de la SBM au terme de l’exercice 2022-2023.

Depuis cette date, les deux hommes évoluaient en tandem pour préparer cette passation de pouvoirs prévue au printemps prochain. Et qui se fera plus tôt que prévu. Mais dans la bonne humeur. "De tout cœur, je souhaite le meilleur pour cette magnifique société et pour vous tous" a souligné le président sortant hier soir devant ses salariés, témoignant de "l’immense plaisir" qui fut le sien de travailler à leurs côtés.

Président du conseil d’administration depuis 1995

Administrateur de la Société des Bains de Mer depuis 1985, Jean-Luc Biamonti avait été nommé en septembre 1995 - à l’âge de 42 ans - président du conseil d’administration. Puis en janvier 2013, alors que l’entreprise se réorganisait, il prenait les fonctions de président délégué pour mener les équipes dans d’importants projets de restructuration. Notamment la refonte de l’hôtel de Paris, du Sporting d’hiver et de la place du Casino. Il a dû aussi engager en 2021, un plan social qui a conduit à 227 départs volontaires et deux contraints dans les équipes.

"Monsieur Jean-Luc Biamonti quitte ses mandats alors que la société connaît des rapports sociaux apaisés, son appareil industriel a été renouvelé et ses derniers résultats financiers atteignent des sommets" écrit la direction de la SBM dans un communiqué diffusé ce lundi soir.

Il lègue aujourd’hui à son successeur une entreprise florissante en 2022 avec un chiffre d’affaires de 432,3 millions d’euros (en hausse de 120,9 millions d’euros par rapport à l’année précédente) au cours des six premiers mois de l’exercice 2022/2023. Et le président sortant a prédit à ses salariés, qu’au regard du résultat opérationnel de l’exercice en cours, le record de l’année 2007/2008 est aujourd’hui "atteignable".