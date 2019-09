Le premier EasyHotel de France est à Nice

C’est l’hôtel Ibis Palais des congrès, situé rue Barberis à Nice, qui sera le premier établissement de France à se transformer en EasyHotel, «chaîne économique multisegments» du groupe Easyjet. Pour intégrer le concept de l’enseigne, la capacité sera portée à 94 chambres au lieu des 87 actuelles.

Après travaux (11,7 millions d'euros d’investissement), et si les autorisations sont obtenues, l’ouverture de ce premier EasyHotel de France se fera en 2020.

La firme a annoncé l’acquisition de l’Ibis en juillet et confirme « sa stratégie de développement en Europe occidentale, avec l’ouverture envisagée d’une quinzaine d’EasyHotels en France d’ici cinq ans », selon le directeur du développement.

Avec plus de dix millions de nuits enregistrées en 2018, le marché niçois de l’hôtellerie fait, en effet, preuve d’une grande dynamique tant auprès d’une clientèle domestique que des voyageurs internationaux.

Pour EasyHotel, Nice a été un choix facile.