Le plan de relance de l'économie monégasque sera dévoilé cette semaine

Le nouveau ministre d’État, Pierre Dartout, l’a annoncé jeudi dernier lors de sa première avec la presse locale.

Le chef du gouvernement a également précisé que le Conseil national aurait la primeur des détails des dispositions. "L’élaboration du plan de relance est quasiment achevée", ajoutait-il dans l’entretien accordé à Monaco-Matin il y a quelques jours.



Pierre Dartout l’a déjà rappelé à plusieurs reprises : il entend être au plus près des acteurs économiques: "J’aurai l’occasion d’avoir, dès [cette semaine], des contacts avec les représentants des grandes filières de l’économie monégasque: l’hôtellerie, le tourisme, le BTP, le secteur financier… Il est important d’entretenir des contacts permanents, approfondis et de confiance avec les entreprises."



Une nécessité cruciale, surtout en cette période de crise sanitaire et économique. µ



Déjà, mercredi dernier, son conseiller-ministre des Affaires sociales et de la Santé, Didier Gamerdinger, a rencontré les partenaires sociaux "afin de leur présenter les dispositifs mis en place par le gouvernement pour sauvegarder l’emploi et leur proposer de réfléchir en commun à la mise au point de dispositifs complémentaires et novateurs", indique le gouvernement dans un communiqué.



"Le gouvernement et les partenaires sociaux devront continuer à travailler conjointement sans délai pour mettre en place des solutions temporaires de temps de crise, permettant de passer le cap délicat actuel", assure d’ailleurs Didier Gamerdinger.



Pierre Dartout l’a aussi clairement affirmé: le monde économique sera étroitement associé aux décisions de son gouvernement.



"Je veux aussi être à leur écoute. Chaque secteur, en fonction de ses spécificités, a subi la crise dans des conditions différentes (...). Au-delà des mesures globales du plan de relance, il y aura des mesures spécifiques pour les entreprises."