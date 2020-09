Le patron des PME et TPE du Sud soutient le président de la Région Sud: "Un reconfinement serait une catastrophe économique majeure"

Inquiétudes partagées. Alain Gargani, président de la CPME Sud (confédération des petites et moyennes entreprises), a souhaité apporté son soutien aujourd'hui au président de la Région Renaud Muselier dans un communiqué. Pour lui, cela ne fait aucun doute: "Un reconfinement général serait une aberration. Si le risque sanitaire est en effet inquiétant, il faut prendre des mesures pour cibler précisément les situations pour lesquelles les gens ne respectent pas les principes de précaution et mettent en danger les autres. Les chefs d'établissement et les chefs d'entreprise, qui depuis le début respectent en toute responsabilité les règles sanitaires, ne doivent pas être sanctionnés au même titre que les sujets indisciplinés."

Et le patron des PME et TPE du Sud (70.000 entreprises dans la région) de rappeler que "la situation économique est à ce jour particulièrement périlleuse et que les mois à venir présagent de nombreuses faillites. Un reconfinement serait tout simplement une catastrophe économique majeure. Nos entrepreneurs ne peuvent pas et ne doivent pas faire les frais d’une décision gouvernementale injuste".

La semaine dernière déjà, Alain Gargani évoquait les résultats d'une enquête faite par la CPME Sud auprès des chefs d'entreprise. 25% estimaient déjà qu'ils ne passeraient pas le cap en l'état actuel des choses.

A noter que le 22 septembre prochain, la CPME Sud Paca présentera son projet de constituer une commission régionale "qui s’adossera aux tribunaux de commerce pour accompagner les chefs d’entreprise en difficulté avant qu’ils n’arrivent dans le mur".