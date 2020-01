Le patron des patrons du Var pointe l’enrayement économique de ce début d’année

Comme l’an passé, lundi soir, le président de l’Union patronale du Var Gérard Cerruti a commencé, dans son discours de vœux, par évoquer la situation économique mise à mal en ce début d’année par les mouvements sociaux. "Des mouvements sociaux orchestrés et abusifs tant sur le fond que sur la forme", a-t-il indiqué face à un parterre de 350 invités (élus, préfets d’État et maritime, acteurs de l’économie…).

"Mouvements sociaux dévastateurs"

"La grève est un droit qui doit s’exercer avec le sens des responsabilités et nécessairement avec un esprit de dialogue et non pas comme un instrument social de rétorsion, dommageable à tous, sans discernement. Le blocage des raffineries en est un exemple", a-t-il poursuivi. Et le président de l’UPV de souligner que: "L’entreprise dans son ensemble est le moteur de l’économie, le principal contributeur fiscal mais aussi celui du financement de l’assurance chômage, des retraites et le principal générateur d’emplois. Et c’est ce moteur que l’on enraye avec ces mouvements sociaux dévasteurs."

Appel du pied aux candidats

Ceci étant dit, Gérard Cerruti a rappelé le rôle du syndicat patronal auprès des dirigeants varois, notamment "pour éviter les catastrophes du dépôt de bilan et les réductions d’emploi". Une force "qui n’est pas un parti politique mais bien un syndicat", a-t-il souligné et qui soutiendra, en cette période électorale, "les projets qui mettent les entreprises, leurs dirigeants et leurs salariés au coeur de leur préoccupations". A bon entendeur!

un programme 2020 "chargé"

Enfin, le président, réélu l’an passé pour un 9e mandat, a évoqué "un programme très chargé", qui passera par "le renforcement de l’influence entrepreneuriale", l’accompagnement face aux transitions et réformes auxquelles les entreprises doivent faire face, et des offres de services accrues, notamment sur le volet numérique. Si l’UPV compte encourager cette année encore les entreprises vers une démarche RSE et de qualité au travail, elle souhaite aussi les inciter davantage à s’ouvrir à l’international et au e-business, "avec une offre de produits financiers élargie et innovante".

Et sur le plan de la formation, le syndicat patronal entend encore développer ses dispositifs, notamment avec le lancement en février prochain, d’un nouvel événement: Le Mois de l’Entreprise, en lien avec l’Ecole de la Deuxième Chance. Les chefs d’entreprises sont d’ailleurs appelés à s’y inscrire.

Renseignements: e2c-var.fr