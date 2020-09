Le patron des banquiers, Philippe Brassac, répond sur la crise et la relance

Interview

Rentré au Crédit Agricole en 1982, Philippe Brassac n’a plus jamais quitté la banque verte. Il a gravi les échelons un à un jusqu’à prendre la direction générale du groupe Crédit Agricole SA en 2015. Aujourd’hui, il attaque une mandature d’un an à la présidence de la Fédération bancaire française (FBF) et devient donc le porte-parole des banquiers. Nîmois de naissance, sa résidence principale est à Paris, il concède que "son cœur est dans les Alpes-Maritimes", ayant dirigé le Crédit Agricole Provence Côte d’Azur pendant quatorze ans. Nous avons profité de sa nomination à la FBF pour l’interroger sur le climat économique et financier actuel. Entretien avec un homme qui incarne "la finance utile".

Depuis le 1e septembre, vous présidez la Fédération bancaire française, un poste que vous avez déjà occupé en 2017. Une feuille de route?

A la présidence FBF, le principe est celui de l’alternance entre banques mutualistes et non mutualistes. Une alternance pas strictement statutaire mais toujours respectée. Cette nomination fait suite à un vote du comité exécutif et la feuille de route n’est pas figée, car ce n’est pas un poste de pouvoir mais de responsabilités à assumer. Le président représente le comité exécutif en termes de de communication ou de rencontres.

Le plan de relance du gouvernement est-il suffisant pour aider nos entreprises?

Je réponds avec ma double casquette FBF et Crédit Agricole: Clairement, oui. Il est dans le bon tempo : le confinement a fait chuter lourdement le PIB. Le rebond d’activité en juin-juillet a ensuite été bon. En août, la croissance économique a commencé à plafonner. Ce plan, annoncé le 3 septembre, était donc bienvenu. Il a apporté un second souffle. Ensuite, c’est un plan massif. 100 Mds d'euros avec un effet d’escompte de 100 Mds d'euros supplémentaires s’il parvient à mobiliser l’épargne des ménages accumulée par prudence pendant le confinement. Enfin, ce plan est orientateur: il va permettre d’agir dans nombre de domaines (bâtiment, énergie...) de façon plus rapide. Ce qui peut induire une impulsion nouvelle.

On parle de 125 Mds d'euros de prêts garantis par l’Etat (PGE) accordés en France. Les entreprises pourront-elles rembourser?

125 Mds d'euros en France et 8,5 Mds d'euros en PACA (dont environ 2 Mds accordés par le groupe Crédit Agricole*). Ces prêts sont distribués à prix coûtant, sans marge pour la banque. Leur coût est donc essentiellement constitué de la garantie de l’Etat (le taux pour l’emprunteur TPE ou PME pourrait s’établir entre 1 et 2,5% par an, garantie d’Etat comprise, l’emprunteur ayant le choix de rembourser au bout d’un an ou d’amortir sur un maximum de cinq années supplémentaires). À cette mesure se sont ajoutés de nombreux reports d’échéance de 6 mois: 4 à 5 Mds d'euros d’échéances reportées en ce qui concerne le Crédit Agricole. Et surtout, en France, le modèle bancaire est celui de la relation: le chargé de compte décide avec son client des solutions personnalisées les plus appropriées.

Ces PGE constituent-ils un risque pour les banques?

Oui, bien sûr. 10% ne sont pas garantis, soit 12 ou 13 Mds d'euros au total. Mais risqué ou non, il aurait été contre-productif de ne pas créer ce pont de trésorerie qui permet aux entreprises qui allaient bien avant la crise de pouvoir surmonter les pertes de revenus.

Toute une carrière au Crédit Agricole, une seconde présidence de la FBF, deux décorations honorifiques, une ceinture noire de judo, qu’est-ce qui vous fait encore lever le matin, Monsieur Brassac?

L’espoir d’être utile. A la fois dans les actes quotidiens de la banque mais aussi la volonté de participer au meilleur pilotage possible des dispositifs au niveau national. En cette période, on se lève surtout avec le sentiment d’un devoir à accomplir. Parce que l’économie en a besoin. Une idée peut-être naïve, parfois récompensée et parfois non reconnue. Mais je le fais avec ce que mon parcours de judoka m’a transmis: respect des partenaires et discipline. Pour donner le meilleur avec beaucoup de bienveillance.



* Les caisses régionales de Provence Côte d’Azur et CAP, ainsi que Le Crédit Lyonnais.

Les missions de la Fédération bancaire française

La FBF, c’est la banque de toutes les banques installées sur le territoire français. Créée en 2001, cette organisation professionnelle représente donc 340 entreprises bancaires, françaises et étrangères, soit 36 519 agences, de toute taille.

Porte-parole

Elle se définit comme "la voix d’une profession sur tous les grands enjeux, notamment réglementaires". Sa mission première est de promouvoir l’activité bancaire et financière en France, en Europe et à l’international, auprès des médias, des cercles politiques, institutionnels, des consommateurs, des associations professionnelles, des enseignants ou encore des think tanks. Implantée à Paris mais possédant un bureau à Bruxelles, elle est également présente en France à travers un réseau de 103 comités régionaux et départementaux.

Publications

Depuis quinze ans la Fédération bancaire française a développé le programme "Les clés de la banque", pour permettre tant au grand public, qu’aux entrepreneurs ou acteurs sociaux, de mieux comprendre le monde de la banque. Plusieurs publications annuelles sont en accès libre sur différents thèmes: l’emploi dans les banques, les enjeux de sécurité dans les services de paiement, le crédit aux entreprises, le financement de l’immatériel... Mais aussi, toute une série de mini-guides pour découvrir la banque simplement: comment régler ses dépenses à l’étranger, le paiement sans contact...

Avis consultatif

Elle donne également un avis consultatif sur des questions posées par les adhérents.

Normes et préconisations

Elle établit des préconisations professionnelles s’appliquant aux métiers bancaires. Des textes qui s’inscrivent dans un cadre légal, dont l’objectif est de diffuser les bons usages, notamment dans le domaine de la relation avec le client.