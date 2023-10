"Le passage en liste grise affecterait nos activités": le directeur général de CFM Indosuez partage ses analyses face au défi Moneyval qui engage Monaco

L’image de la danseuse en suspension dans les airs, accrochée derrière son bureau, ne le contredira pas. le métier de banquier nécessite dans le monde d’aujourd’hui d’être souple et agile. Mathieu Ferragut conduit depuis 2018 la destinée du CFM Indosuez, dans son costume de directeur général. Patron d’une banque historique de la Principauté et vice-président de l’association monégasque des activités financières (AMAF). Une double casquette qui rend son expertise intéressante, sur les préoccupations actuelles du pays. Interview.

Fondée en 1922, le Crédit Foncier de Monaco, devenu CFM Indosuez, possède une structure capitalisque atypique: 70 % détenus par le groupe Indosuez Crédit Agricole depuis 1971 et 30 % détenus par de grandes familles monégasques depuis la fondation de la banque. Aujourd’hui, l’établissement centenaire s’apprête à écrire un nouveau chapitre en entamant des travaux conséquents dans sa tour de verre dominant le square Gastaud.

La banque a acquis ce bâtiment en 2019, complémentaire de ses bureaux sur le quai Albert-1er et de locaux à Fontvieille pour abriter 400 collaborateurs. L’idée est de temporairement vider le site Gastaud pour « le rendre écoresponsable et améliorer l’expérience », promet Mathieu Ferragut, qui annonce des travaux d’envergure sans en dévoiler, pour l’heure, les contours. "C’est un immeuble atypique, qui mérite d’être revu, ou nous allons optimiser l’espace pour en faire notre siège emblématique."

Monaco et l’Union européenne ont suspendu leurs échanges pour un accord d’association. Que pouviez-vous attendre d’un rapprochement avec l’Europe ?

En matière de réglementation bancaire, une très grande partie des directives européennes est systématiquement transposée en Principauté. Cela positionne le secteur bancaire monégasque dans une réglementation qui reflète très largement celle européenne. De plus, les banques monégasques sont, dans le cadre d’un accord avec la France, régulées par l’autorité de contrôle française, qui elle-même relaye la réglementation européenne. La suspension des négociations n’a donc pas d’impact immédiat sur nos activités.

Le rapport du comité Moneyval et le risque pour Monaco de figurer sur leur liste grise en revanche, vous inquiète ?

Nous sommes dans une période anxiogène. En matière de lutte contre le blanchiment et le terrorisme, le secteur bancaire a une forme d’avance par l’existence de dispositifs de contrôles assez largement efficients. Notre secteur est d’ailleurs relativement peu visé par les constats de Moneyval, du fait du rattachement à un régulateur de source européenne. Le rapport peut avoir un impact sur d’autres secteurs d’activités qui auraient moins de capacité en matière de contrôle. Et le rôle des banques reste central dans ce process.

Quels sont les risques que vous redoutez ?

Le passage en liste grise représente un risque de réputation assez significatif qui pourrait affecter notre activité. Et notamment nos rapports avec des banques dépositaires, des brokers, des courtiers avec qui nous travaillons à l’extérieur de la Principauté.

Localement pour les acteurs bancaires, la liste grise générerait des contraintes opérationnelles fortes. Nous serions dans l’obligation d’accroître de façon significative le contrôle sur les flux qui passent dans nos livres et considérer une grande partie de notre clientèle comme à risque accru, ce qui se traduirait par une lourdeur administrative affectant l’expérience client.

Dans cet entre-deux, ressentez-vous plus de frilosité des investisseurs vis-à-vis de la Principauté ?

La visibilité du calendrier et de l’avancement des efforts sont bons. Il est difficile d’avoir une position tranchée mais, à ce stade, cela n’enfreint pas le développement des relations commerciales. Et je précise que les banques s’associent totalement à la volonté du souverain et son gouvernement de remplir le plus rapidement possible les obligations inscrites dans le rapport.

L’inflation touche le monde entier et fait s’envoler les taux de crédits dans les établissements bancaires, quel est l’impact en Principauté ?

La hausse rapide et brutale des taux d’intérêt est, en effet, un changement très significatif pour le secteur. La Principauté a ses spécificités, la sensibilité de notre clientèle en matière de crédit ou taux d’intérêt est généralement beaucoup plus faible que dans les pays voisins. Nos clients ont l’opportunité de pouvoir substituer leurs fonds propres au crédit pour pouvoir faire des acquisitions. Côté entreprise, la dynamique économique des chiffres d’affaires reste très bonne et très soutenue. Le coût du crédit a un impact qui reste limité à ce stade.

Vous êtes vice-président de l’AMAF, comment qualifieriez vous la place financière monégasque ?

Ses acteurs économiques ont aujourd’hui une capacité à offrir aux clients des solutions à des standards de niveaux international. Cette évolution a été induite par plusieurs éléments : l’aspect concurrentiel de la place qui a poussé les acteurs à se moderniser. Et des clients exigeants, aux besoins divers et variés, amènent les acteurs à améliorer leurs offres.