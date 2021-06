Le nouveau patron de la FBTP06 se met à l’oeuvre

Patrick Moulard a été élu fin mars à la présidence de la Fédération du Bâtiment et des Travaux publics des Alpes-Maritimes mais sa prise de fonction n’a eu lieu que la semaine dernière. Succédant à Laure Carladous (Spada Construction) dont le mandat vient d’arriver à échéance, le président fondateur de Montelec – entreprise spécialisée en génie électrique à Antibes – connaît bien la fédération pour en avoir été vice-président par deux fois et administrateur pendant de longues années.

L’homme qui a son franc-parler et qui "refuse de se cacher derrière le politiquement correct" compte bien profiter de ses trois années de présidence pour faire bouger les lignes car "notre profession a de vrais sujets de préoccupation".

Bilan 2020

A commencer par la commande publique en berne avec, à la fin mai 2021, une baisse de 21% des appels d’offres (bâtiments et travaux publics).

La raison? "Le secteur a été à l’arrêt pendant près de trois mois", estime-t-il. La construction de logements, elle, se redresse légèrement depuis deux mois mais demeure en retrait par rapport à 2018 et 2019. Les travaux publics, pour leur part, restent stables grâce à l’effet de la tempête Alex. "C’est malheureux mais heureux pour nos entreprises", commente le président. Ce qui fait croître de 2,5% à 23. 971 l’emploi des entreprises du BTP à fin 2020 mais l’intérim a été comprimé (-8,1%, soit 2.473 équivalents temps plein) en raison de cet arrêt. "Les entreprises ont repris en priorité leurs salariés et non pas des intérimaires", analyse-t-il.

Conjoncture

Patrick Moulard anticipe des difficultés en termes de volume d’activité pour les entreprises travaillant dans la construction neuve: moins de permis de construire ont été délivrés l’an dernier en raison de la Covid. De même, les travaux importants dans les copropriétés ont été reportés. Seuls ceux de rénovation chez les particuliers ont été maintenus.

"Hors les vallées en reconstruction, les entreprises de TP peinent à renouveler leurs carnets de commandes. Enfin, nous avons tous du mal à recruter malgré un nombre élevé de demandeurs d’emploi dans la construction: 5.750 à la fin du premier trimestre 2021."

Difficultés

Parmi les autres sujets qui risquent d’effriter le bâtiment et les travaux publics, Patrick Moulard pointe du doigt la pénurie de matériaux qui augmente les prix de façon drastique sans que les entreprises puissent pour autant répercuter cette hausse sur le coût final. "La FBTP06 a mené une enquête le 15 juin qui montre que ces difficultés d’approvisionnement constituent un péril pour les entreprises de 64% de nos adhérents. Ce qui risque aussi d’entraîner une augmentation des vols sur les chantiers", prévient-il.

Les solutions préconisées par la fédération: "Le gel des pénalités de retard dans les marchés, la compensation intégrale du chômage partiel en cas de rupture d’approvisionnement et un crédit d’impôt proportionnel au poste Achat de matériaux pour limiter l’impact des hausses de prix."

Dans sa ligne de mire également, la hausse du gazole non routier [le gazole rouge destiné aux engins de chantier, ndlr] prévue en juillet 2022 et la remise en cause de la dotation forfaitaire spécifique [abattement de 10% de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale pour les employeurs et salariés du BTP, ndlr], ce qui permettrait au gouvernement de récupérer près d’1Md€.

Leadership

Autant de points que le président de la FTBP06 compte adresser avec l’équipe élargie et soudée qu’il a constituée. Premier axe clé de son programme: "Conserver le leadership au sein de notre environnement socio-professionnel que ce soit au plan territorial ou national".

Traduction: profiter des élections professionnelles qui se dérouleront en fin d’année à la chambre de commerce et d’industrie (CCI) et à la chambre de métier et de l’artisanat de la région (CMAR) pour faire entendre la voix du bâtiment. "Pour la CCI NCA, nous suivons la candidature du chef de file Fabien Paul nommé par l’UPE06. Pour la CMAR où nous sommes minoritaires [c’est l’U2P, union des entreprises de proximité, qui est majoritaire, ndlr], nous mènerons une liste commune avec la CPME (confédération des petites et moyennes entreprises) et d’autres syndicats professionnels sous l’égide de Fiers d’être artisans. C’est pour nous une mission d’intérêt général que d’être au service des artisans du bâtiment."

L’autre axe fort de la mandature de Patrick Moulard vise à faciliter le quotidien des adhérents de la FBTP06. "Dans ce monde post-Covid, il est important de remettre du lien entre nos entreprises et leurs clients."

Faire prendre conscience à ces derniers des difficultés du secteur comme le CCAG [cahier des clauses administratives générales, ndlr] qui autorise le plafonnement des pénalités en cas de retard "mais certains y dérogent et appliquent des pénalités de 20 à 25%. Tout comme le Décompte général définitif (DGD). Quand on bénéficie d’une avance de travaux située entre 20 et 30% – 5% pour les commandes publiques –, que l’on ne fait que 2% de marge et qu’il faut attendre un an pour être payé", dire que le quotidien des entrepreneurs du bâtiment est compliqué est un euphémisme.

Et Patrick Moulard de reprendre: "Il faut aussi compter avec la Zone à faible émission (ZFE). En 2022, on ne pourra plus entrer avec nos camions et fourgonnettes critère 5 dans la métropole NCA. Il faut donc faire passer le message à nos adhérents et les accompagner en construisant des offres avec nos partenaires banquiers."

Faire passer le message aussi sur la RSE, le BIM [Building Information Modeling, modélisation des informations de la construction, ndlr] et la lean construction, "cette démarche vertueuse en termes environnemental et organisationnel pour réduire les nuisances d’un chantier".

Charge aussi à la FBTP06 de renforcer sa communication avec ses adhérents via des newsletters "pour mettre en avant les actions de nos 350 mandataires". Enfin, parce que le rôle d’une fédération est aussi de rassembler et partager, Patrick Moulard veut remettre du lien et de la convivialité en initiant un Club des partenaires "afin d’offrir une complémentarité entre les offreurs de solutions et nos entreprises et nous créerons un conseil des sages, animé par un ancien président de la FBTP06, Philippe Gautier, qui nous apportera des retours d’expérience et du vécu". De quoi bien remplir les trois prochaines années de la mandature de Philippe Moulard.