Le Niçois fondateur de Trone lève 2 millions d'euros pour faire de vos toilettes des espaces design

Pour que les simples WC redorent leur blason, les Niçois Hugo Volpei et Romain Freychet installés à Paris depuis 10 ans ont fondé en juin 2018 la startup Trone, l’autre façon de voir les toilettes.

Incubée à HEC et Station F, l’équipe vient de lever 2 millions d'euros auprès de Xaviel Niel (patron de Free et actionnaire majoritaire du groupe Nice-Matin), Victor Lugger (Big Mamma), Thibaud Elziere (eFounders), Frédéric Jousset (Webhelp, Beaux-Arts), Othmane

Bouhlal (Kapten), Véronique Morali (Webedia) ou encore Chantal Baudron qui entrent ainsi au capital et permettront à Trone d’accélérer son développement.

Fabrication 100 % française, Trone transforme « un simple passage aux toilettes en un moment mémorable et distinctif », explique Hugo Volpei. Economie d’eau, destruction de bactéries, comptez de 1520 à 1920 euros votre nouveau Trone qui fera de cet endroit que l’on cache, la force (supplémentaire) de votre enseigne/marque/restaurant.

Big Mamma, les pâtisseries de Cédric Grolet, Stéphanie le Quellec (La Scène) ou le groupe Barrière ont d’ores et déjà été séduits, au même titre que les architectes Wilmotte & Associés ou Michael Malapert, ainsi que de nombreux particuliers et le restaurant Bocca à Nice.

À moyen terme, la marque prévoit de s’imposer sur le marché international, et particulièrement d’exporter cette french touch détonante sur le territoire américain.

trone.paris