Les plus belles automobiles de luxe (mais pas que) bientôt au salon Top Marques de Monaco

C’est un salon où le quidam, passionné de belles mécaniques, en prend plein les mirettes. Le regard aussi bien happé par des bolides au look futuriste que par l’allure vintage des classic cars, ces véhicules d’antan. Mais Top Marques, programmé du 7 au 11 juin au Grimaldi Forum, est avant tout un événement où l’on vient faire du business, où des sommes folles sont déboursées pour acquérir les dernières créations du marché de l’automobile de luxe.

Les plus "grands" du monde des supercars et hypercars côtoieront des constructeurs spécialisés, tous désireux de vanter leur savoir-faire. "Une édition extraordinaire, riche et inédite, avec plus de 100 exposants", promet Salim Zeghdar, président délégué de Top Marques qui, avec ses équipes, a concocté de belles surprises, dont 6 lancements en première mondiale (lire ci-dessous).

De nombreuses innovations

On découvrira en exclusivité, aussi, la Quarkus P2 du constructeur éponyme, nouveau sur le marché. "C’est le tout premier prototype d’essai de la marque. La voiture de 300 chevaux a été conçue pour les gentlemen drivers pour la course mais elle est aussi homologuée pour la route, révèle-t-il. Son châssis et sa carrosserie sont en carbone et elle va chercher des performances sur circuit similaires à celles d’une monoplace."

Le transport de demain n’est pas oublié, loin de là, puisque plusieurs innovations seront visibles : il sera question de moteurs à hydrogène, de voiture volante ou encore de motos et d’hypercars électriques, comme l’Aspark Owl, la plus rapide au monde. Ou encore le sous-marin Nemo 2 du constructeur U-Boat Worx, un submersible de deux places capable d’atteindre des profondeurs abyssales - 100 mètres - et doté d’une autonomie de huit heures.

Les classic cars gagnent du terrain

Si l’on associe mécaniquement Top Marques aux supercars et hypercars modernes, le salon consacre aussi des espaces aux superboats, aux motos, à la montre et à la joaillerie. Mais aussi aux voitures anciennes qui grappillent du terrain au Grimaldi Forum depuis leur arrivée, l’an passé. Parmi les soixante voitures de sport du XXe siècle, plusieurs pièces maîtresses sont à la vente notamment deux F1 Benetton, jadis pilotées par Michael Schumacher lors de ses premières victoires en championnat du monde. L’autre perle vient tout droit du Musée national de l’automobile de Mulhouse: il s’agit d’une reconstitution de la Bugatti Royale Esders par les frères Schlumpf. Problème, ce modèle rarissime, dont six exemplaires existent dans le monde, n’est pas à la vente.

À découvrir seulement avec les yeux.

De gauche à droite: la Dallara Stradale IR8 tribute; la Quantino twentyfive de nanoFlowcell; le rover lunaire FLEX by Venturi. Photos Monaco-Matin et DR.

Six lancements mondiaux au menu cette année Le salon Top Marques, en marché de l’hypercar et de la supercar qui compte, est régulièrement choisi par les constructeurs et marques pour dévoiler en avant-première des modèles d’exception. Cette année, six lancements mondiaux sont programmés en Principauté. Si Salim Zeghdar, président délégué de Top Marques, est tenu au secret par une marque automobile européenne pour l’un d’entre eux, il a néanmoins pu s’épancher sur les cinq autres nouveautés. Focus. Le premier eroadster électrique sans batterie La société nanoFlowcell présentera sa Quantino twentyfive, une voiture de sport électrique sans… batterie, après 8 années de développement continu et 500.000 kilomètres d’essai. Le carburant, provenant d’eau de mer ou d’eaux usées, transporte des molécules bi-ION nanostructurées qui alimentent quatre moteurs électriques. Sur son site, le constructeur revendique 1930 kilomètres d’autonomie et moins de trois secondes pour passer de 0 à 100 km/h.

La Dallara Stradale IR8 produite à 25 exemplaires

Stars Monte Carlo dévoilera la Dallara Stradale IR8 tribute, une édition exclusive limitée à seulement 25 exemplaires dans le monde. "Une livrée iconique, un nouveau système de boîte de vitesses robotisée et de nombreuses améliorations en hommage à la IR8 ayant remporté l’Indy 500 en 1998, il y a 25 ans", détaillent les organisateurs qui, l’an passé, avaient pu compter sur la présence de la Dallare Stradale D50 pour les 50 bougies de la marque italienne.

Deux Ford Broncos

Deux Ford Broncos remasterisées, fabriquées à la main par le restaurateur de luxe américain Velocity, seront aussi présentes au Grimaldi Forum.

Le Rover lunaire de Venturi

Franck Baldet, directeur technique chez Venturi, le concède bien volontiers: avec le lancement mondial de son Rover lunaire, la firme monégasque fait figure "d’extraterrestre" au salon Top Marques. Nous l’annoncions dans nos colonnes le 1er avril - et ce n’était pas un poisson d’avril - le robot électrique a raflé son ticket pour une mission dans l’espace puisque celui-ci partira d’ici 2026 vers la Lune, à bord de la fusée Starship de la société SpaceX d’Elon Musk.

À disposition de la NASA, en pleine reconquête de la Lune avec son programme Artemis et l’envoi d’astronautes sur ce satellite naturel hostile, ce rover pourra y vivre dix ans dans des conditions extrêmes. "Là-haut, il n’y a pas d’air, la régolithe est abrasive et les températures extrêmes. Dans les cratères, elles peuvent atteindre -230 degrés où il y a de la glace et 90 degrés en plein soleil, explique Franck Baldet. Ce rover pourra participer à la mise en place d’infrastructures pour créer une base qui sera un point de départ pour Mars. Il pourra faire de l’exploration et de la recherche pour comprendre l’existence de la planète Terre, la création du système solaire."

Il pourra être piloté par les astronautes à bord, être commandé depuis la future station en orbite lunaire ou depuis la Terre.

Le YouTubeur GMK, Salim Zeghdar, président délégué de Top Marques, et Thierry Boutsen, artisan du développement des classic cars dans le salon. Photo Jean-François Ottonello .