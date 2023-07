Le moteur de recherche niçois "Qwant" tombe officiellement dans l’escarcelle d’OVH

Voilà. C’est signé. C’est dans ces termes qu’Octave Klaba a annoncé, sur son compte twitter, le nouveau départ de Qwant, au sein de Synfonium, l’entité créée au printemps dernier par les frères Klaba, cofondateurs du cloud européen OVH avec la Caisse des dépôts et consignations, qui détient 25% des parts.

Après les nombreux déboires qu’a connus le moteur de recherche français depuis son lancement en 2013 avec pour ambition d’être une alternative éthique au géant Google, cette annonce, également relayée par les équipes de Qwant il y a quelques heures, pourrait signifier le sauvetage de cette ambitieuse entreprise lancée à Nice par Eric Léandri.

Le fondateur azuréen avait quitté la direction en janvier 2020, à la veille d’une grande réorganisation managériale et alors que deux des actionnaires historiques, Axel Springer et la Caisse des dépôts et consignations (CDC) prenaient conjointement 40% des parts, après une augmentation de capital de 10M€. La reprise en main managériale qui s’était suivie n’avait cependant pas suffi à relancer le navire Qwant, malgré le soutien affiché de l’État, qui sous l’impulsion du ministre du numérique Cédric O, en avait fait le moteur de recherche des administrations. Qwant avait même réduit ses effectifs, et fermé son agence d’Épinal ouverte trois ans plus tôt sur 1000m²...

Entorse à l’éthique

Et c’est vers le géant chinois des télécommunications Huawei que se tournait, un an plus tard, la pépite française, censée incarner la souveraineté numérique de l’Hexagone. Mais là encore cette entorse à son projet originel d’indépendance vis-à-vis de géants mondiaux n’a pas suffi. Si l’entreprise a amélioré ces deux dernières années son chiffre d’affaires qui a atteint 10M€ en 2021, le poids des dettes était toujours aussi écrasant.

Dans ce contexte, l’annonce, fin juin, d’une offre d’acquisition de 100% des actions de Qwant portée conjointement par Octave Klaba, président et actionnaire majoritaire de Shadow, la Banque des Territoires (groupe Caisse des Dépôts), premier actionnaire de Qwant, et Synfonium, leur entité commune, ne pouvait être qu’une bonne nouvelle. Et surtout cohérente avec l’esprit initial. Alors que Qwant, en quête d’économies, avait sous-traité dernièrement certaines activités à Microsoft, Octave Klaba avait déjà racheté Shadow et son offre de PC dématérialisé, à la barre du tribunal de commerce de Paris il y a deux ans, pour concurrencer les applications professionnelles en ligne de Microsoft et Google.

L’objectif de Synfonium, au sein duquel Qwant vient officiellement d’être intégrée, est justement d’être une plateforme de services dans le cloud, pour offrir au consommateur une suite collaborative européenne complète. Au-delà de consolider la brique Shadow qui, toute seule, peine à décoller, ce nouveau départ pourrait enfin tourner une page de l’histoire chaotique de Qwant. Bercy croit en son potentiel de futur champion européen du cloud. Et les salariés de l’entreprise azuréenne aussi, qui indiquent sur twitter "Go pour construire tous ensemble ce champion européen des services numériques". La feuille de route de Synfonium devrait être dévoilée d’ici quelques semaines.