Le Monaco Economic Board dévoile ses prochaines destinations à l'étranger pour 2019

Avec plus de 17.000 participants représentant plus de 140 pays, le Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF), est un évènement majeur dans le monde de l’économie et des affaires. Du 4 au 7 juin, le Monaco Economic Board (MEB) en a profité pour organiser un déplacement sur place afin d’approfondir des relations déjà bien établies.

Après plusieurs missions économiques à Moscou, et avant une nouvelle mission à Rostov-sur-le-Don du 18 au 20 septembre prochain, des conférences économiques, des accueils de délégations en Principauté – notamment en mars dernier –, les échanges du MEB avec la Russie sont déjà riches et intenses.

Cependant, Saint-Pétersbourg, deuxième région économique du pays, n’avait pas encore été prospectée en profondeur. C’est pourquoi Guillaume Rose, directeur général exécutif du MEB, et Justin Highman, directeur de Monaco Invest, ont saisi l’opportunité du SPIEF pour organiser plusieurs réunions de travail avec le soutien de Mireille Pettiti, ambassadeur de Monaco en Russie, et les consuls de Monaco à Saint-Pétersbourg et Moscou, Nikolaï Orlov et Igor Yurgens.

Profitant des réseaux consulaires, les dirigeants du MEB ont pu participer au SPIEF dans des conditions privilégiées. La délégation monégasque a ainsi pu assister à des sessions plénières et des tables rondes mais aussi des réunions et déjeuners de travail au cours desquels des présentations économiques de la Principauté ont été réalisées.

Le bilan de ce déplacement s’avère extrêmement positif. En étoffant encore ses relations avec une région économique clé et plus globalement avec la Russie, le MEB a complété sa connaissance de cet immense pays. Une mission économique à Saint-Pétersbourg est d’ailleurs envisagée en 2020.

Et aussi…

Finances

Toujours à l’étranger, des opérations de promotion en collaboration avec l’Amaf (Association monégasque des activités financières) figurent au programme, notamment à Londres, Vaduz ou Zürich.

Conférences

À Monaco, deux économistes de renom, Jean-Pierre Petit (Cahiers Verts de l’Économie) et Ludovic Subran (Euler Hermes/Allianz) donneront des conférences les 13 septembre et 15 octobre prochains.

Trophées du club de l’Eco Monaco-Matin

Lors de cette 8e édition, des entrepreneurs remarquables de la Principauté seront récompensés le 12 novembre.