Du 21 au 23 octobre, le département « Monaco Chamber of Commerce » du MEB a organisé une mission économique à Naples, dans un format original qui combinait promotion et développement. Le Monaco Economic Board, accompagné de trois sociétés monégasques - Banque Richelieu, Ingénierie & Énergie et Mazza Immobilier - est allé à la rencontre de près de 100 contacts institutionnels et privés.

La mission, organisée sous l’égide de l’ambassade de Monaco en Italie et le soutien du consulat de Monaco à Naples, était structurée autour de trois événements.

Business

Une action de promotion et de rencontres d’affaires, à laquelle ont participé près de 80 personnes, était organisée par le think tank Trinità dei Monti, en partenariat avec la Chambre de commerce et l’Ordre des avocats de la ville de Naples. Cette soirée fut l’occasion de combiner les forces diplomatiques et consulaires avec le Club napolitain des ambassadeurs de la Destination Monaco et des membres de Trinità dei Monti.

Réception

Une rencontre s’est tenue avec la Chambre de commerce de Naples. Une réception solennelle, marquée par la signature d’une lettre d’intention en présence de nombreux journalistes. Un accueil tout particulier a été réservé à la délégation monégasque emmenée conjointement par l’ambassadeur de Monaco en Italie, le consul de Monaco à Naples et le directeur général exécutif du MEB. Cet accord ouvrira la voie à une nouvelle ère de coopération économique bilatérale.

Réseau

Les officiels et entrepreneurs de la Principauté ont bénéficié d’une rencontre privilégiée avec les membres du Club napolitain des ambassadeurs de la destination Monaco dans le cadre prestigieux et historique du Circolo Nazionale dell’Unione. Une occasion unique d’interagir avec des personnalités influentes tout en assurant la promotion des opportunités business de la Principauté.