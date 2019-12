Le MEB en mission à Séoul

Du 3 au 8 décembre, le Monaco Economic Board (MEB) s’est rendu en Corée du Sud pour une mission économique menée en partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie franco-coréenne (FKCCI). Frédéric Genta, délégué interministériel chargé de la Transition numérique auprès du gouvernement princier, s’est joint à ce déplacement pour découvrir la smart city coréenne et présenter les avancées de Monaco dans ce domaine.

La Corée du Sud, qui a réussi à générer des géants industriels comme Samsung ou Hyundai, se tourne aujourd’hui massivement vers la numérisation, sa « Quatrième révolution industrielle ». Ce qui conduit à créer des smart cities dans tout le pays.

Frédéric Genta a ainsi pu rencontrer, aux côtés de Guillaume Rose, le directeur exécutif du MEB, toute une série de responsables économiques et politiques du pays.

Un autre temps fort de cette visite fut la rencontre avec Ban Ki-moon, ancien secrétaire général de l’ONU et actuel président de la Fondation qui porte son nom et propage des idées de paix dans le monde.

Parallèlement, Frédéric Genta a participé aux événements économiques organisés par le MEB, notamment le Forum économique, qui a vu la signature d’un protocole d’entente tripartite entre le MEB, la FKCCI et la Fédération des industries de Corée ; et l’Open de l’Innovation. Au cours de ces deux événements, les 15 chefs d’entreprises monégasques présents ont pu se présenter, faire valoir leurs produits et leurs plus-values, assister à des pitchs de startups coréennes parmi les plus innovantes et rencontrer des contacts ciblés, générateurs de probables échanges commerciaux entre les deux pays.

La mission économique s’est terminée par le 30e gala annuel de la FKCCI, entièrement dédié à la Principauté, qui a vu affluer plus de 800 personnalités du monde des affaires et institutionnels coréens.