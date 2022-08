Le marché de l'automobile français est resté au ralenti en juillet

Les constructeurs ont immatriculé 107.547 véhicules au mois de juillet, a annoncé lundi la Plateforme automobile, qui les représente.

Après des années 2020 et 2021 marquées par le Covid et les problèmes d'approvisionnement, le marché est en recul de 15,31% sur les sept premiers mois de l'année.

879.527 voitures neuves ont été immatriculées depuis le 1er janvier, contre 1.338.667 sur la même période de 2019, avant la crise, soit une "perte" de plus de 450.000 voitures.

Les voitures essence et diesel sont les plus touchées par cette baisse, même si elles représentent encore 65% des ventes depuis de début de l'année. De l'autre côté, les électriques continuent leur forte progression et représentent 12,1% du marché.

Les hybrides (essence et diesel) sont en légère baisse pour le 5e mois consécutif et représentent 21,4% des ventes, tandis que les hybrides rechargeables (équipées d'une petite batterie électrique rechargeable sur une prise ou une borne), reculent fortement au mois de juillet et représentent 8% des ventes.

"On reste exactement dans les mêmes conditions, il y a toujours des problèmes de livraison", liés à la pénurie de semi-conducteurs et aux hoquets de la logistique mondiale, a expliqué François Roudier, de la PFA.

"La problématique du pouvoir d’achat et l’attentisme des acheteurs lié aux craintes sur l’avenir, à l’évolution des réglementations et des offres de motorisations s’ajoutent depuis plusieurs mois aux pénuries de voitures neuves", explique Marie-Laure Nivot du cabinet AAA Data.

Le marché de l’occasion, qui a enregistré des records en 2021, baisse depuis maintenant huit mois, à –19,5% en juillet, pénalisé par l'absence de véhicules récents.

Les ventes de véhicules utilitaires continuent également sur une forte baisse, "reflet du moral des opérateurs économiques", souligne François Roudier, avec 24% de baisse en juillet et 24,35% sur les sept premiers mois de l'année.