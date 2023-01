Le livret A passe à 3%, une vraie bonne nouvelle? Réponse avec Thierry Hardy, directeur général adjoint du Crédit Agricole Paca

Il est le placement préféré des Français. En 2022, on comptait, dans l’Hexagone, 30 milliards d’euros d’épargne supplémentaire injectée dans le livret A, portant à 500 milliards d’euros les avoirs disponibles en livret A et livret de développement durable (LDD) sur la même période. À comparer avec l’autre placement que les Français plébiscitent, l’assurance-vie: 10 à 12 milliards de collecte supplémentaire réalisée en 2022 pour un total de 1 600 milliards disponibles sur ce produit. Oui, les Français épargnent et avec la hausse conséquente annoncée du livret A au 1er février, ce placement devrait retrouver.

Qui fixe les taux?

À 2% en août 2022 et avant cela à 0,5%, les intérêts que l’on pouvait retirer sur son épargne via le livret A ne faisaient grimper personne aux rideaux. Plafonné à 22.950 euros par adulte, vous récupériez 459 euros à la fin de l’année si vous n’y touchiez pas. Thierry Hardy, directeur général adjoint du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur (CA PCA), nous éclaire.



"Ce taux est un savant calcul effectué par la Banque de France, soumis au ministre des Finances qui accepte ou non la formule proposée pour réviser le taux. Un mélange entre la moyenne des taux d’intérêt interbancaires à court terme, et la moyenne du taux d’inflation sur les six derniers mois. Là, un taux à 3% pour le livret A, c’est une bonne nouvelle pour les épargnants, bien entendu. Leur épargne va augmenter mais il faut tout de même pondérer la situation. Nous avons un taux d’inflation à 6%." Au final, on est perdant... mais moins qu’avant. Pas si catégorique, Thierry Hardy – également président du comité des banques des Alpes-Maritimes. "On y voit un retour à la normalité pour les épargnants qui ont fait le dos rond ces dernières années au vu de la politique menée par la Banque centrale pour redresser l’économie. Cette hausse du taux du livret A illustre le retour en grâce de l’épargne."

Depuis 1818, diffusé partout depuis 2009

Certainement, votre banquier va vous proposer d’y mettre vos liquidités ou bien de l’abonder si vous en possédez déjà un parce qu’en plus d’être très bien rémunéré dès le 1er février, ce placement est simple (votre argent est disponible de suite) et exempté de toute fiscalité -–impôt sur le revenu comme prélèvements sociaux. À noter que le livret A existe depuis 1818 (au taux de 5%) et qu’il peut être distribué par toutes les banques seulement depuis 2009.



Avant, seuls la Caisse d’Épargne, le Crédit Mutuel et la Banque postale en avaient le droit. C’est en octobre 1981 que son taux était le plus fort avec 8,5%. "Il existe d’autres supports d’épargne qui rapportent, précise le directeur général adjoint du CA PCA. Le livret d’épargne populaire (LEP) par exemple passe à 6%. Il était déjà à 4,60% Il y a des conditions de ressources pour en bénéficier, certes et il est plafonné à 7.700 euros, cependant il reste un placement à ne pas négliger." Ensuite assurance-vie, LDD, PEL, obligations, dépôts à terme... voient également leur taux augmenter au 1er février. Quel livret choisir? "C’est une question d’équilibre et de réponse aux besoins du client", répond Thierry Hardy qui indique que ses équipes commerciales ont déjà proposé du livret A à leurs clients en prévision de la hausse.

Qui paie les intérêts?

Le ministre décide, la banque paie. Voilà comment fonctionnent les placements réglementés en France. "Pour la banque, ce n’est pas neutre, bien évidemment, poursuit Thierry Hardy. Cette hausse de rémunération a un effet immédiat sur notre compte de résultat. Mais c’est un placement que nous conseillons énormément, facile à gérer en autonomie, via Internet, en quelques clics. Ce que vous ne pouvez pas faire par exemple pour ouvrir une assurance-vie."

Cette trésorerie dort-elle ?

L’argent ne dort jamais. Vos liquidités sont utilisées pour financer les investissements sur le territoire. Une partie de l’épargne du Livret A est transférée à la Caisse des Dépôts [lire par ailleurs] pour financer le logement social. Mais, le secret d’une bonne gestion d’établissement bancaire est de tenir vos liquidités à disposition immédiate. Confirmé par le DGA du Crédit Agricole PCA.

À l’étranger ?

Il n’y a pas comme en France de comptes réglementés. La rémunération dépend de taux de marché. On peut penser que c’est plus avantageux sauf que toute action sur un compte est payante. Aussi sur des comptes "bien fournis" vous êtes gagnants, sinon la prudence est de mise.