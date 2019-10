Le leader du numérique dans le sport lance l'application My Coach Rugby

My Coach Rugby, c’est l’assistant numérique des éducateurs de rugby. L’application permet de gérer et organiser la vie de l’équipe au travers de six fonctionnalités: Media Center, Entraînement, SMS, Statistiques, effectif et matchs.

Après une rencontre avec Christian Califano, ancien international français de rugby à XV, il y a deux ans, le fondateur et dirigeant de My Coach, Cédric Messina, a lancé les travaux de création d'une application mobile dédiée au rugby français en général et à l'accompagnement des éducateurs en particulier.

Il aura fallu un an de R&D pour accoucher du bébé, téléchargeable sur iOS et Android. Organisation et gestion des équipes, accompagnement sur la haute performance, créations de séances pédagogiques et suivi des joueurs au niveau médical, l'appli a de quoi faciliter la vie des éducateurs.

Essai réussi pour ce lancement au Japon, en pleine Coupe du monde

Son plus? Le Media Center, qui est une bibliothèque unique et riche en contenus pédagogiques (vidéos, exercices, conseils...) pour faire progresser les coachs de manière simple et ludique. Une fonctionnalité qui sera régulièrement alimentée.

Quel meilleur moment pour annoncer le lancement de cette application que pendant la Coupe du monde de rugby 2019? Et quel meilleur endroit que le Japon où les équipes s'affrontent en ce moment?

Cédric Messina, déjà soutenu par Christian Califano et bien d'autres, était entouré de Bernard Laporte, ancien entraîneur de l'équipe nationale et ancien dirigeant, et Renaud Muselier, président de région, au Japon, pour lancer "My Coach rugby". Bel essai!