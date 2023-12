Le laboratoire pharmaceutique de Mougins EA Pharma s’implante aux États-Unis et change de nom

Attention, hypercroissance en cours! De leader français à référent européen en trois ans, EA Pharma attaque une nouvelle phase de sa stratégie de développement en prenant pied sur le marché américain. Le tout en moins de quatre ans, se ravit Thierry Verne, pdg du laboratoire pharmaceutique basé à Mougins qui profite de cette opportunité pour changer de nom et de devenir Olyos Group

Via ses cinq marques d’oligothérapie, nutrition et micronutrition leaders en Europe – EA Fit, Drasanvi, Stardea, le Laboratoire des Granions et Labcatal – la nouvelle entité aux 450 employés dans 60 pays dispose de deux sites de production et prévoit un chiffre d’affaires 2023 de 110M€ contre 40M€ en 2019.

Cet essor rapide s’explique par "la double stratégie de croissance organique et externe que nous avons bâtie, estime le dirigeant. Côté organique, nous avons renforcé notre activité principale, c’est-à-dire notre partenariat avec les pharmaciens qui constituent notre secteur de distribution clé."

Le laboratoire y a amélioré la visibilité de ses produits et misé sur la formation des équipes officinales. Résultat: "Depuis le début de l’année, nous avons, avec 32%, la meilleure croissance des ventes de compléments alimentaires en pharmacies et parapharmacies. On concourt face à des géants comme Arkopharma, Sanofi ou Procter & Gamble, sourit Thierry Verne. Nous avons également réveillé nos belles marques endormies qu’il s’agisse de l’oligothérapie, du confort musculaire ou articulaire."

Deuxième levier de croissance, l’innovation. "Comme un métronome, nous avons lancé un pipeline d’innovations qui représente entre 5 et 10M€ de notre chiffre d’affaires chaque année et qui nous permet d’être présents sur de nouveaux segments comme une gamme nomade de vitamines."

Accélérer le digital

L’accent a également été mis sur le digital qui ne représente que 20% des ventes, à comparer aux 70% de la verticale Pharmacie, les 10% restants concernent la nutrition sportive: "Nous fournissons de nombreuses fédérations et le sport élite." "Depuis quatre ans, nous nous sommes attelés à développer notre présence sur Amazon" et depuis 2021, sur Tmall, son équivalent chinois. Un vrai succès, selon Thierry Verne, "où certains de nos produits se placent parmi les meilleures ventes du site".

Stratégie géographique

Dernier levier de croissance, l’expansion internationale. "Chaque année depuis 2019, nous avons réalisé une acquisition", confirme Jonathan Bienfait, directeur général adjoint d’Olyos Group. Et de les énumérer: "Oligostim, Labcatal, l’Espagnol Drasanvi qui nous a permis de nous renforcer en Europe du Sud et en Amérique latine, l’Italien Stardea et avant l’été, l’Américain W Group pour un montant non communiqué. Les États-Unis sont, avec 50 Mds$, le plus gros marché des compléments alimentaires au monde, ce qui laisse augurer de belles perspectives de développement..."

Le laboratoire azuréen n’a pas perdu de temps et y commercialise depuis septembre une douzaine de références de sa marque historique, le Laboratoire Granion, qui vient s’ajouter à celles de W Group. Le canal de distribution choisi? L’e-commerce avec Amazon "qui nous permet de toucher le plus vite possible le maximum de consommateurs avant de passer par des distributeurs physiques."

Face à cette hypercroissance, les deux responsables ne craignent-ils pas de saturer leurs deux unités de production situées à Annemasse et à León en Espagne Aucun souci, assurent-ils. "Nos sites de production ne sont pas encore à pleine capacité. On a déjà expérimenté ce cas de figure avec la Chine en 2022 où nous avons connu un accroissement énorme de nos ventes. On a enregistré sur certains produits des ventes supérieures en six mois à tout ce que l’on pouvait faire dans le reste du monde sur un an."

Pour l’heure, l’international ne représente que 40% du chiffre d’affaires mais nul doute que ce pourcentage va croître, dopé par la bonne santé naturelle de ses marques.

