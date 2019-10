Le label qui récompense les bonnes pratiques dans les entreprises déployé dans le Var

Les entreprises et associations, quelles que soient leur taille et leur secteur d’activité peuvent faire reconnaître leur action en matière d’insertion et d’emploi. Le référentiel Afnor s’articule autour de 3 axes : favoriser l’accès à l’emploi, recruter, accueillir et favoriser l’évolution des collaborateurs et le assurer la pérennité de la démarche.

Plus de 100 entreprises labellisées en France

La labellisation est obtenue pour une durée de trois ans et porte sur l’évaluation d’un ensemble d’actes concrets de l’entreprise. Empl'itude s’adresse notamment aux structures "s’engageant à contribuer au retour à l’emploi et l’insertion professionnelle des publics éloignés du marché du travail, soucieuses de leur impact social et souhaitant contribuer durablement au développement économique local."

Sur le territoire de Cannes Pays de Lérins, le lancement officiel du Label s'est fait en 2016, avec les entreprises GSF, Sanitval, Nec+Ultra propreté, Cezanne Hotel&Spa, Cannes jeunesse.... déjà couronnées.

Ce jour, plus d'une centaines d'entreprises ont obtenu ce label en France.

www.label-emplitude.fr