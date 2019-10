Le label Cruise Friendly s'exporte au Japon

La démarche qualité Cruise Friendly, initiée en 2013 par le club de la croisière Var Provence Cruise Club de la CCI du Var séduit jusqu’au Pays du Soleil. En signant la charte et le contrat de licence de marque, le port de Yokohama devient la première destination internationale à adopter la démarche. L’objectif du label est de fidéliser la clientèle en offrant une expérience hors du commun aux passagers (être ouvert durant les jours d’escale, faire un geste commercial, parler anglais...) afin de faire bonne impression et de renforcer leur envie de revenir séjourner dans la ville.

«Nous sommes fiers de faire partie de la famille Cruise Friendly dans l'espoir que davantage de croisiéristes découvriront les principaux sites touristiques et l'ambiance de notre ville car ce projet correspond parfaitement à notre devise Inspire your soul (Inspire ton âme)», souligne la maire de Yokohama, Fumiko Hayashi.

Et Jacques Bianchi, président de la chambre de commerce et d’industrie du Var, de préciser: «Pour nous tous, il s'agit de viser l'excellence : en proposant un accueil personnalisé, en aidant à optimiser l'expérience des croisiéristes afin de leur laisser un souvenir inoubliable de leur visite dans le Var, en aidant les commerces et entreprises locales à attirer de nouveaux clients et à tirer profit de l’impact économique de l’activité croisière.»

Sept communes varoises dont St-Raphaël, Le Lavandou, Toulon, La Seyne, Sanary... suivent déjà les préconisations de la démarche qualité accueil. Le Castellet et Fréjus devraient rejoindre le réseau en 2020.

L’activité croisière génère des retombées économiques substantielles estimées à 430 millions d’euros pour les ports maritimes et fluviaux de la Région Sud - Provence-Alpes-Côte d’Azur : une dépense moyenne de 36€ par passager (dont 83% en transit). Selon Caroline Pozmentier-Sportich, vice-présidente de la Région déléguée aux relations internationales: «Cette certification Cruise Friendly est un excellent exemple de la façon de mobiliser l'ensemble de la communauté sur l'importance d'accueillir dans les meilleures conditions ces nouveaux passagers venus découvrir notre région et ceux qui reviennent la visiter.»