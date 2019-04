Le groupe Foncia investit dans une application pour vous aider à choisir où vous souhaiter investir

Le Groupe Foncia a signé un partenariat commercial avec la société Kinaxia (Sophia) et développe, à l’échelle nationale, le produit Cityscan. Une appli gratuite pour tout savoir sur un bien: proximité des écoles, qualité de l’air, présence de la fibre, stabilité des sols, sismicité, et même, âge et revenu moyen de la population du quartier convoité.

Au total, 120 critères de "géodécision" issus de données vérifiées (Insee, Ministère de la santé...) sont à la disposition du client sur les biens que possède Foncia en mandats exclusifs.

Pour Arnaud Brocheny, directeur des ventes à Nice: “Sur un marché tendu où les délais sont courts, il faut pouvoir fournir une information complète immédiate”.

En 2018, les trois agences de Nice ont réalisé 200 ventes, et ce dispositif pourrait permettre d’augmenter les résultats 2019 de 10%.