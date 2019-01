Le groupe Darégal rachète le Carrossois A L'Olivier

Expert en huiles d'olive, huiles aromatisées et vinaigres, le groupe A l'Olivier dont le siège social est à Carros s'est développé dans le monde entier. Il compte trois huileries dont le moulin Sainte-Anne à Grasse et cinq boutiques haut de gamme à Grasse, Nice, Cannes et Paris.

A L'Olivier dont l'histoire a débuté en 1822 à paris dispose d'un savoir-faire reconnu dans la fabrication d'huiles vierges de fruits à coque, de grains et d'olive. Il emploie 80 salariés et revendique 18 millions d'euros de revenus annuels.

"C'est une très belle évolution pour le groupe qui porte le nombre de nos collaborateurs à plus de 500 personnes et nous fait dépasser la barre de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires", a souligné Charles Darbonne, président du groupe Darégal.

Et Benoîy Blanvillain, directeur général de Bailly, propriétaire de A l'Olivier depuis 1978, d'ajouter: "Notre intégration à la famille Darégal représente une véritable valeur ajoutée pour nos clients et nos collaborateurs. C'est un partenaire de confiance qui partage notre culture et nos valeurs. Le rapprochement de nos deux entités est un atout pour proposer des services et des produits de qualité dans le monde entier."