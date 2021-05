Le Grand Prix de Monaco booste les réservations dans les hôtels de Menton

Au Riva, à J-6, grands préparatifs et petits espoirs

Effervescence devenue inhabituelle, hier dans l’hôtel Riva, sur la Promenade du Soleil. C’était le grand retour de la petite vingtaine d’employés de l’établissement, autour de leur directeur général, Laurent Ravail, et de leur directrice, Véronique Peloly. Après plus de 6 mois de fermeture. Et à 6 jours de la réouverture, qui aura lieu dimanche, pour accueillir des équipes techniques d’écuries automobiles présentes pour le Grand prix de Monaco.

"On rouvre pour les écuries Porsche et Daimler, qui viennent chaque année", confirme Laurent Ravail. Toute la semaine, les équipes sont donc mobilisées pour nettoyer à fond les 41 chambres, le Spa, le hammam, les salles de massage, les couloirs, la réception… et tout mettre en place.

Dans les chambres, ça s’active déjà. Aspirateur, poussière, vitres, entretien de la literie… Laurent Ravail ouvre un store, et là, surprise: "Oh, vous avez vu l’état des terrasses? Les mouettes ont dû s’y installer, ce n’est pas possible!"

Les employées acquiescent: "On vient de nettoyer à fond les terrasses des deux premières chambres. Ça part, mais c’est du boulot…"

Sur le toit, d’autres employés s’attellent à nettoyer la terrasse et le Spa de l’établissement au jet à haute pression. Puis ce sont les transats et le reste du mobilier qui y passent. "Monsieur Ravail, il faudra aussi faire venir le jardinier, il y a un petit arbre qui est mort, là...", lui fait remarquer le responsable technique de l’hôtel.

À côté, on s’affaire dans les salles de massage pour laver, frotter, lustrer… Tout est passé en revue. Les entreprises prestataires défilent.

"Il est venu, le Monsieur, pour vérifier la légionelle?", demande Laurent Ravail à sa directrice. Le téléphone sonne. "En plus du nettoyage, on a un protocole strict de désinfection, validé par la médecine du travail…", informe le directeur général, tout en répondant à une sollicitation par texto. C’est déjà le rush.

Mais Laurent Ravail a le sourire. "Oui, aujourd’hui, j’ai le sourire. J’ai fermé mon hôtel pendant 6 mois, alors que ça fait 30 ans que je travaille sans jamais m’arrêter… Même si ça m’a fait du bien, que j’ai pu faire d’autres choses que je ne faisais jamais, maintenant, il est temps que ça reprenne…"

Il a le sourire, mais tout n’est pas rose. Car depuis le mois de février, il n’a pas touché le fonds de solidarité du gouvernement. "Pourtant, on avait réussi jusque-là. Tout est en ordre, tout est en règle, on nous le confirme, les demandes ont été faites au bon moment… Et c’est bloqué. Merci pour ces aides qui nous permettent de tenir… Mais là, sans elles depuis trois mois, c’est trop dur…"

Laurent Ravail vient de réussir à débloquer l’aide pour le mois de mars, grâce au service des impôts de Menton. "Mais pour février, toujours rien, c’est à Paris que c’est traité, et c’est bloqué… Or, même si on est fermés, les coûts fixes tombent tous les mois, et il faut payer. Mon souci, ça a été de pouvoir payer mes employés à la fin de chaque mois… Ils étaient au chômage technique… Mais on payait le complément. Et entre le moment de payer les salaires et celui où on touche les fonds de l’État, il y a deux mois de décalage. Et quand on ne reçoit pas en parallèle le fonds de solidarité… Pouvoir payer nos employés, c’était le plus important pour moi, parfois je n’en ai pas dormi, parce que nous sommes comme une famille, nos employés sont là depuis longtemps… D’ailleurs, on a toujours gardé le, lien on avait un groupe WhatsApp pour discuter. Et on en a profité pour les former. Par exemple, ils ont désormais tous leur brevet de secouriste!"

L’horizon n’est pas encore dégagé en termes de fréquentation: "Pour l’instant, on en est à 19% de remplissage sur juin, juillet, août, septembre. Jusqu’à juin, on peut encore ajuster le personnel en fonction des réservations, en laissant encore quelques personnes en chômage partiel. Mais ensuite, on n’aura plus le droit. Il faut que les gens reviennent, et on espère bien qu’ils le feront… On compte aussi sur notre Spa, qui rouvre le 19, là on sait qu’il y aura du monde…"

Car celui-ci a quelques atouts, dont sa vue mer. Atouts reconnus : il a été primé meilleur Spa de France en 2014.