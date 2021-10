Le gouvernement princier s'oppose à l'achat d'un casino à Londres par la SBM, le Conseil national parle d'un "échec"

Un casino Monte-Carlo SBM à Londres? C’était semble-t-il un beau projet. Mais un projet que le gouvernement n’a visiblement pas voulu concrétiser.

Quand il commence à rentrer dans le vif de la vie économique du pays, Balthazar Seydoux, ce jeudi dans son rapport, évoque la Société des Bains de Mer. "Les élus formulent le souhait que toutes les actions marketing et commerciales puissent être mises en œuvre afin de relancer au plus vite le secteur des Jeux. À ce sujet, ils regrettent l’échec, face à un autre investisseur, de la tentative d’achat d’un casino à Londres, qui représentait pourtant une opportunité stratégique exceptionnelle, à un prix très inférieur à sa valeur réelle de marché. Cela aurait donc également constitué une excellente opération financière pour la société. Le Conseil National demande au Gouvernement de s’interroger sur les dysfonctionnements qui ont conduit à cet échec, afin que cela ne se reproduise plus. Il demeurera donc particulièrement attentif aux opportunités de développement des activités de la SBM, notamment à l’international. En effet, le savoir-faire, l’expertise et la marque de la société doivent se développer au-delà de nos frontières."

Le ministre d’État ne donnera pas toutes les clés pour comprendre les raisons de "cet échec". "Cette acquisition incluait d’autres établissements de jeux situés au Royaume-Uni et en Égypte. Leur reprise impliquait un investissement important de modernisation, ainsi que des discussions avec les syndicats. De plus, le contexte n’était plus le même qu’en août 2019, puisque la SBM venait à peine de boucler un Plan de Sauvegarde de l’Emploi. Bien sûr, des divergences d’appréciation peuvent être relevées autour de cette décision. Mais elles ne peuvent être qualifiées de "dysfonctionnements". Et la SBM demeure attentive à toute nouvelle opportunité de développement à l’international."

Stéphane Valeri n’en démord pas: "Je ne peux que vous confirmer notre incompréhension devant l’échec de l’achat d’un casino à Londres à un prix exceptionnellement bas, alors que l’entreprise attendait une telle opportunité de développement depuis de très nombreuses années. Il faut en tirer toutes les conséquences, par la méthode du retour d’expérience, afin de ne pas rater la prochaine opportunité dans ce domaine."