Le Forum de l’emploi c’est aujourd’hui

La 12e édition du Forum de l’emploi se déroule aujourd’hui toute la journée (de 9 h 30 à 16 h 30 sans interruption) au Palais de l’Europe à Menton. En tout, 76 employeurs et administrations seront réunis pour proposer près de 800 offres d’emploi. « Soit 100 offres de plus que l’année dernière », détaille le maire Jean-Claude Guibal, soulignant « l’évolution et la densification » de ce rendez-vous annuel.

De l’hôtellerie à la grande distribution

L’objectif du Forum ? Mettre en contact direct ceux qui proposent des emplois et ceux qui en recherchent. Pour cela, des entretiens sont organisés sur place toute la journée. De nombreux domaines professionnels seront représentés, de l’hôtellerie-restauration à la grande distribution, en passant par les métiers du bâtiment, de l’animation, de la sécurité… Grande nouveauté cette année, l’accent a été mis sur les métiers de l’artisanat. « De beaux métiers qui ont du mal à recruter », constate Pierre Binet, directeur du service Éducation Jeunesse. Ceux qui souhaitent créer leur entreprise peuvent aussi venir se renseigner auprès du village dédié à l’aide à la création et à la transmission d’entreprise, animé par l’association « Initiative Menton Riviera ».

En plus des offres d’emploi, quatre conférences d’une demi-heure, animées par des professionnels, seront présentées au public. C’est deux rendez-vous de plus que l’année dernière : « Mon parcours de chef d’entreprise » à 10 heures, « Le statut de micro-entrepreneur » à 11 heures, « Le Service Civique » à 14 heures, « La garantie jeune » à 15 heures et « La fabrique de l’Artisanat » à 15 h 30.

Près de 2 500 personnes sont attendues au cours de la journée.

Il est conseillé de se présenter avec son CV et une tenue adaptée pour un entretien.