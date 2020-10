Le fond des océans en 3D bientôt accessible à tous

L’idée

Experte en bathymétrie (la mesure des profondeurs et du relief sous-marin), Semantic TS à Sanary a développé une techno innovante pour cartographier les fonds marins en 3D avec une précision centimétrique.

Après le monde militaire, l'entreprise s'est tournée vers le civil en 2001 et ambitionne de proposer un "Google Sea" en Méditerranée.

Une techno qui pourrait être accessible en 2022 via une plateforme de financement participative.

Le défi

Le logiciel baptisé Seawatchers et ses capteurs, équipent déjà, sous forme de valises d’acquisition de données, certains bateaux de la SNSM et 13 navires océanographiques de la Marine pour la réalisation de cartes à l'échelle nationale et la récupération de données environnementales.

L’objectif

Si la société a d’autres prestations de services, l’accès à la modélisation des fonds marins moyennant un abonnement payant serait utile aux plongeurs, acteurs du tourisme, collectivités, associations pour ses données: tirant d'eau, volumes et classification des sédiments, courants, température de l'eau, suivi des sites remarquables, des ports et zones côtières, cartographie des habitats et espèces, sécurité de la navigation...

L’investissement

Créée en 1993, Semantic TS (pour traitement des signaux) a réalisé 540.000 euros de chiffre d’affaires en 2019 soit une croissance de 40% en un an.

Membre du cluster de l’industrie System Factory, son voyage en Polynésie l'an dernier lui a permis de conclure un partenariat avec une entreprise privée spécialisée dans la bathymétrie.

La société, qui compte aujourd'hui 7 personnes (un recrutement début octobre), a déjà une belle notoriété militaire et civile, notamment pour la détection des mines ou auprès des gestionnaires et concessionnaires de ports pour l'élaboration et l’entretien de digues et structures.

Elle figure depuis 2006 sur la liste des experts d'Ifremer et est soutenue par la CCIV dans le cadre de son programme Marittimo Tech.

Le produit

Les ingénieurs utilisent les données des multiples capteurs (sondes placées sur des petites embarcations ou kayaks, et sur des drones aériens) pour assurer une modélisation et une cartographie en 3D ultra-précise des fonds marins.

L'écho renvoyé suite au bruit fait par la sonde acoustique permet de connaître la profondeur des fonds et leur constitution (sable, vase ou végétation).

Toutes ces données sont directement transmises à une plateforme de traitement en ligne qui les stocke et analyse en temps réel.

semantic-ts.fr