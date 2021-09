Le département des Alpes-Maritimes investit dans la mutation numérique

C'est une première en France et cela se passe au Conseil Départemental des Alpes-Maritimes. Une Smart Corner vient d'être inauguré au CADAM.

"C'est un pôle d'excellence digital unique en France, qui permettra de mieux accompagner les agents et conseillers départementaux. Il sera également un pôle d'échange entre les collectivités et professionnels du secteur public." Charles-Ange Ginésy, président du département des Alpes-Maritimes était fier d'inaugurer ce nouvel espace.

Quatre salles très smart

Quatre salles: un smart store et collect dédié à l'accompagnement des personnels et au retrait du matériel; , une smart room pour découvrir les innovations numériques autour d'ateliers et conférences;, un smart lab où se créent les projets numériques et une smart class pour les formations.

Le tout dans un design très coloré, très avenant, avec sur la porte de chaque salle le logo très smart de ce corner: un petit robot écoresponsable imprimé en 3D avec la technologie de la niçoise 360SmartConnect.

"Le numérique, c'est comme tout, ça s'apprend et un agent bien formé est un agent qui donnera satisfactions aux usagers", explique-t-on en interne.

"Nos agents vont pouvoir s'approprier la révolution numérique dont nous serons les acteurs", termine le président du Département.

En effet, dans les couloirs du Département l'outil fait déjà l'unanimité, d'ailleurs, un Smart Tour sera bientôt organisé, avec un camion spécialement équipé pour l'occasion qui fera le tour des agences, au service de la mutation numérique.