"Le déchet est une ressource, même quand c’est de l’eau usée"

Des épisodes caniculaires à répétition cet été et maintenant, la menace d’une coupure énergétique cet hiver. Autant de signaux – de plus en plus pressants – qui soulignent la nécessité de préserver nos ressources naturelles. Ce n’est pas Jean-François Nogrette, nommé en début d’année directeur général Veolia France et déchets spéciaux Europe, qui dira le contraire.

De passage à Nice à l’occasion du Transition Forum, il explique comment son groupe – géant français de l’environnement présent sur les cinq continents avec près de 179.000 salariés dont 5.000 dans la région – déploie depuis de nombreuses années des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie.

Que pensez-vous de l’épisode caniculaire de cet été?

Que les crises se superposent… Le traitement de l’eau, rappelons-le, est né du sanitaire. Il fallait, à l’origine, la rendre potable. Pasteur disait qu’on buvait nos maladies.

En France, on touche du doigt dans les territoires la tension sur la ressource qui n’avait jamais été une préoccupation jusqu’à présent. La qualité de l’eau oui, mais pas sa disponibilité. Trois grands acteurs puisent et pèsent sur la ressource: la collectivité, l’industrie et l’agriculture. Et Veolia dispose déjà d’un certain nombre de solutions.

Telles que…

À commencer par la prévention des fuites et les usages indus de l’eau. Mis en place à grande échelle, le télérelevé permet de suivre les consommations et d’identifier les fuites. D’une manière générale, il y a 20% de fuites en France. Dans les grandes villes verticales où il y a beaucoup d’habitants pour peu de tuyaux comme en région parisienne, le rendement du réseau avoisine les 91% de fiabilité. Ce n’est pas toujours le cas par exemple en milieu rural où les habitations sont plus diverses. Chez Veolia, nous avons aussi une autre solution: la réutilisation des eaux usées traitées (REUT).

Il faut privilégier les solutions

en circuit court

Est-ce courant en France?

On est en dessous des 1% de réutilisation des eaux usées contre 15% pour l’Espagne et 90% pour Israël. Pourquoi? Parce que ces pays ont vécu avant nous des épisodes de sécheresse.

Les a priori sont négatifs?

Ils sont davantage d’ordre réglementaire. L’encadrement de la réutilisation de l’eau est très strict en France: la REUT n’est permise que depuis peu pour le monde agricole et pas encore pour les usages urbains. On est encore dans l’expérimentation même si la technologie n’est pas nouvelle.

Par exemple, Windhoek, la capitale de la Namibie (400.000 habitants), est depuis plus de vingt ans alimentée en eau potable par de l’eau usée recyclée. Idem à Singapour.

En France, nous démarrons en Vendée un projet pilote avec la construction de l’unité d’affinage qui permettra d’expérimenter la production d’eau de très haute qualité à partir d’eaux usées. C’est une première européenne.

Avez-vous pris des dispositions face à l’urgence de cet été?

On s’est lancé dans le développement et le déploiement de cent unités de réutilisation de l’eau pour que les stations d’épuration puissent utiliser de l’eau recyclée pour des usages internes et économiser de l’eau potable.

Comment inciter le maximum de personnes à avoir de bons gestes?

Dans nos appels d’offres, nous ajoutons toujours une variante de réutilisation d’eaux usées traitées. Élus, industriels, citoyens, nous devons tous nous retrousser les manches. La transformation écologique n’a pas de prix mais elle a un coût et elle doit être accessible. Si nous voulons que cela fonctionne, nous devons amener les gens pour vivre ensemble cette transformation et trouver un consensus autour de l’eau, de l’énergie…

Justement, l’énergie. C’est un sujet brûlant en ce moment.

D’ici cinq ans, l’ensemble des services de Veolia France sera autonome en énergie qui sera verte, locale et souveraine car décorrélée de la volatilité des marchés mondiaux et de l’importation de l’énergie fossile et de la géopolitique. Aujourd’hui, nous en sommes à deux tiers de notre équation. On produit par exemple du diesel à partir d’huile de friture et de graisse: -90 % de CO2. On sera en avance de phase car la France veut être autonome en gaz en 2050.

Comment l’hiver va-t-il se passer?

Comme tous les acteurs économiques, nous nous préparons à faire faire à la crise énergétique de cet hiver. Mais chez Veolia, nous sommes résilients; une équipe travaille sur la flexibilité. On a même mis en place des mécanismes d’effacement lors des pics hivernaux, en interne comme chez nos clients.

On suggérera à une collectivité qui a un broyeur de déchets de changer ses horaires pour éviter les pics de consommation. Notre enjeu est de délivrer un service essentiel, comme pendant la Covid. Le fait qu’on soit organisé régionalement nous aide.

Sur quelles sources d’énergie renouvelable travaillez-vous actuellement?

Le combustible solide de récupération (CSR) par exemple. C’est le résidu qui reste une fois les déchets ménagers triés et envoyés pour le recyclage. Avec l’industriel Solvay, nous avons construit dans son usine de Lorraine une chaudière qui fonctionnera uniquement avec ce combustible de récupération.

Non seulement il remplace avantageusement le charbon mais il vient du territoire. Cette année, on a mené trois projets de verdissement de notre électricité avec l’installation de panneaux solaires sur nos sites; ce sera vingt-cinq en 2023.

La canicule a-t-elle, selon vous, vraiment marqué les consciences?

Il faut se mobiliser pour éviter de devoir vivre des restrictions, de n’avoir qu’un filet d’eau au robinet. Côté positif, une grande partie de solutions permettant de faire les premiers pas existe déjà. J’insiste vraiment sur la ressource locale, à portée de main, moins volatile, moins à risque et surtout durable.

En revanche, il faut se mettre en mouvement maintenant pour préparer l’avenir. C’est un défi mais la France a de nombreuses ressources.