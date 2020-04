Le coronavirus affecte au moins 150.000 emplois dans les Alpes-Maritimes et à Monaco

Le tourisme représente 15% de l’économie des Alpes-Maritimes et de Monaco. On aurait pu s’imaginer qu’il pesait davantage, mais c’est tout de même deux fois plus que la moyenne en France.

Depuis la mi-mars les hôtels et restaurants sont fermés, et le tourisme et le tourisme d’affaires au point mort. Les Alpes-Maritimes et Monaco comptent quelque 620 hôtels, 87 résidences de tourisme ou hôtelières et 5.900 restaurants. Sans compter les activités de loisirs.

Quand le tourisme est affecté, ce sont pas moins de 75.000 emplois directs qui sont impactés, et autant d’emplois indirects.

Les Alpes-Maritimes et la Principauté accueillent chaque année 11 millions de touristes sur 70 millions de nuitées, dont 53% de clientèle étrangère. En moyenne, 200.000 visiteurs y sont présents en permanence avec une pointe l’été, qui culmine à 650.000 le week-end du 15 août.

Parmi ces 11 millions de touristes, on compte 780.192 croisiéristes, et 16.% des séjours ont un motif d’affaires.

10 milliards d’euros de chiffre d’affaires

Ces visiteurs consomment sur place pour 6 milliards d’euros, ce qui génère 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires pour les entreprises de tourisme maralpines et monégasques.

Les Alpes-Maritimes et Monaco comptent 183.000 résidences secondaires, et de nombreux visiteurs sont accueillis dans leur famille ou chez des amis. Mais les deux tiers des séjours se font en hébergements marchands.

Le mois de mars représente habituellement 6,5% du nombre de touristes annuels, avril 8% et mai 8,8%.

15% de touristes de moins d’ici mi-mai

A supposer que le déconfinement soit total à la mi-mai, ce qui est loin d’être certain, cela fera 15% de touristes en moins sur l’année. A eux seuls, les mois de juin à septembre totalisent près de la moitié des touristes de l’année, et juillet et août à eux seuls le quart.

Ces chiffres sont collectés grâce à un système de statistiques du tourisme (SST) nommé Touriscope de l’Observatoire du Tourisme du Comit régional de tourisme "Côte d’Azur France" basé à Nice et qui couvre le département des Alpes-Maritimes, la principauté de Monaco et l’est du département du Var.

