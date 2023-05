Le Comptoir de Nicole dresse la table à Djeddah

Le 10 mai, à Djeddah en Arabie Saoudite, sur le port, tout près du tout nouveau Yacht-Club, il est désormais possible de déguster les petits plats du Comptoir de Nicole. La brasserie aux 100 couverts de la rue Saint-François-de-Paule à Nice, ouverte en 2014, exporte sa cuisine à l’international. "60 couverts à l’extérieur, une centaine à l’intérieur, il y avait du monde à l’ouverture et c’est une fierté de dupliquer notre cuisine comme à la maison en Arabie Saoudite." Domenico Iaria, le président du Comptoir de Nicole, était sur place pour l’occasion. Pan-bagnats, farcis, pissaladières et autres ratatouilles et tourtes aux blettes sont confectionnés par des chefs internationaux formés par les équipes niçoises.

Le savoir-faire est transmis, les clients satisfaits.

Un autre Comptoir de Nicole devrait ouvrir à Riyad.