Le Casino de Monte-Carlo élu "Casino de l’année 2020"

Les Casinos de Monte-Carlo rentrent de Londres avec deux récompenses. De quoi réjouir les dirigeants - Pascal Camia, directeur des Casinos de Monte-Carlo, Rudy Tarditi, directeur du Casino Café de Paris et Sun Casino, et Boris Donskoff, directeur du Casino de Monte-Carlo - qui expliquent leur satisfaction et leur stratégie.

Le Casino de Monte-Carlo a reçu une double récompense lors du salon ICE London, le grand rendez-vous international des professionnels du Jeu : le titre de "Casino de l’année", renouvelé pour la deuxième année consécutive et celui de "Gaming Operator UK & Europe 2020".

"Un nouvel élan porteur"

Après avoir été reconnu "Casino de l’année" en 2019, le Casino de Monte-Carlo a retrouvé son titre décerné par les Global Gaming Awards, dans le cadre du Salon ICE London, le 3 février. Dix casinos étaient en lice. Un jury de 50 membres parmi les plus respectés du secteur a reconnu la stratégie déployée par le Casino de Monte-Carlo et son rôle de référent pour le secteur.

Dans le cadre de ce rendez-vous annuel, le Casino de Monte-Carlo a doublé la mise, avec le prix du "Gaming Operator UK & Europe 2020" délivré par les International Gaming Awards.

Ce prix récompense l’opérateur de jeux s’étant démarqué de manière significative dans l’industrie, par sa vision, sa stratégie et sa capacité d’innovation.

"Nous sommes très heureux de cette double reconnaissance par nos pairs, qui récompense notre travail d’équipe au sein des Casinos de Monaco. Le nouvel élan engagé depuis 2016 par le président Jean-Luc Biamonti est porteur en termes d’image pour le Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer et contribue à faire des Casinos de Monaco la destination Jeu la plus exclusive en Europe. Nos collaborateurs peuvent en être fiers", souligne Pascal Camia, directeur général des Jeux de Monte-Carlo Société des Bains de Mer.

Certification "jeu responsable"

Les Casinos de Monaco peuvent par ailleurs désormais compter sur la certification "Responsible Gaming" (jeu responsable) qui vient également d’être délivrée dans le cadre de ICE London, par l’ECA, European Casino Association, qui regroupe 31 pays membres et dont l’objectif est d’améliorer l’image du secteur en Europe.

La certification compte 75 critères regroupés en 8 catégories: sensibilisation et formation des employés, éducation des joueurs, politiques d’entrée, recherche et évaluation des risques dans la conception de jeux d’argent, notamment.