Le Campus de Lorgues va doubler sa surface

Créé en 2017 à Lorgues par la famille Sastrel, Le Campus, bâtiment de 2.500 m² dédié à l’hébergement des acteurs de la tech en Dracénie – soit six sociétés pour quelque 180salariés actuellement – va s’agrandir. "Nous projetons un bâtiment de la même taille, porté par la SCI sur le foncier encore disponible à proximité, détaille Mickaël Sastrel, le directeur général de la société Eukles, pépite varoise de cybersécurité qui entraîne pas mal de sociétés dans son sillage. On a énormément de demandes d’entreprises de tout le département qui pensent à la qualité de vie dans ce site."

Un écosystème en croissance

Car si la petite commune varoise semble loin de tout, elle permet aux salariés de se loger à moindres frais et d’éviter les bouchons de la métropole. Eukles, filiale de Docaposte depuis 2018, peut en outre attirer d’autres sociétés sœurs du groupe La Poste et est elle-même en croissance; 12,5M€ de chiffre d’affaires projeté cette année contre 9M€ en 2022. Quelque 250clients distribuent ses solutions de classement de documents auprès de 6.000 utilisateurs finaux, mais surtout son outil de cybersécurité, Bunker, lui aussi développé par la famille Sastrel et intégré récemment à Eukles, pourrait bien révolutionner l’offre de cybersécurité.

Sa différence? Proposer une sauvegarde des données alors que le système est déconnecté, et donc inattaquable par des pirates informatiques.

Eukles, qui recrute actuellement 24personnes, a donc elle aussi besoin d’espace.

Au sein du Campus on trouve aussi Ixarys, spécialiste des logiciels viticoles créée en 2008 par Véronique Maurel – la présidente de l’UPV – et son mari, Patrick Hyppolite, ou encore Numexo, spécialiste de la numérisation de documents, eux aussi issus de l’écosystème d’Eukles.

Dracetech veut fédérer

"La French Tech Toulon, ce n’est pas que Toulon", rappellent Mickaël Sastrel et Bruno Mestre, fondateur d’Evode qui conçoit des logiciels sur mesure pour les PME, mais est aussi président de Dracétech. L’association a été lancée il y a un an pour donner de la visibilité aux acteurs du numérique en Dracénie, et leur permettre de parler d’une même voix. "Le but est de créer une communauté, rompre avec le sentiment d’isolement. Dracétech rassemble les entreprises mais aussi les acteurs publics, les associations et les opérateurs de formation. Le lycée de Lorgues propose déjà un diplôme bac+2 de développeur, nous aimerions obtenir un bac+3."

En attendant, Le Campus, qui dispose aussi d’une association à laquelle chaque entreprise hébergée cotise permettant de faire bénéficier ses salariés d’avantages notamment dans les commerces locaux, est prêt à accueillir des événements fédérateurs. Une session a dernièrement été organisée sur l’avènement de la facture numérique, un sujet d’inquiétude pour les PME, mais une perspective de business aussi.