Le bureau des douanes de Monaco gagne en compétences, une première en Europe

C’est une petite révolution pour les entreprises monégasques, précisément dans les domaines de l’import-export et du commerce international. Depuis le mois d’octobre, Monaco détient son bureau principal des douanes avec des compétences élargies. Jusque-là, l’antenne douanière de Monaco était entièrement dépendante du bureau de l’aéroport de Nice.

Installée au sein de la Principauté, elle était dotée de compétences assez restreintes. Il s’agissait d’un simple bureau de contrôle qui obligeait les opérateurs économiques monégasques à se rendre à Nice pour effectuer leurs formalités administratives douanières. Aujourd’hui, après des mois de lutte administrative, le bureau a gagné en autonomie.

Toutes les procédures peuvent désormais être réalisées au bureau de Monaco, qui prend tout en charge et aiguille. Une première au niveau européen, et surtout une grande première pour Monaco.

Une première en Europe

"Ce bureau est la seule structure administrative française qui exerce au sein de la Principauté mais aussi la seule qui puisse répondre de manière fluide aux besoins des opérateurs économiques de Monaco. Il peut aujourd’hui réaliser toutes les procédures inimaginables", précisaient Roger Combe, directeur régional des douanes de Nice, ainsi que Guillaume Rose, directeur général exécutif du Monaco economic board (MEB), qui ont organisé un petit-déjeuner afin de présenter ce nouveau service au monde économique monégasque.

Une entité unique destinée à faciliter le développement économique à l’international du pays, qui se veut aussi être une structure de conseil et d’écoute. Une révolution administrative qui a également été mise en place en vue d’anticiper les nouvelles règles européennes à venir dans le cadre de la refonte de l’import-export en matière de procédures douanières.

Voici ce qu’il faut retenir de cette création et ce qu’elle peut apporter aux acteurs économiques de Monaco.

En place depuis octobre 2022

Ce bureau a été mis en place au mois d’octobre 2022 grâce au travail commun des autorités économiques et politiques de la France et de Monaco. Lors d’un petit déjeuner organisé par le MEB, dont le sujet principal était la présentation de ce bureau élargi auprès du monde économique, les principes de cette nouvelle entité ont été présentés.

C’est grâce au Pôle d’actions économiques (PAE) des douanes françaises de l’aéroport de Nice, dont dépendait entièrement Monaco jusqu’au mois d’octobre, que cette création a pu être réalisée. Une montée en puissance qui s’est faite totalement en lien avec le bureau niçois.

Jusqu’alors toutes les formalités douanières d’importation et d’exportation devaient être réalisées en direct auprès du bureau des douanes de l’aéroport de Nice. Aujourd’hui, une société de Monaco peut réaliser toutes ces formalités depuis la Principauté, y compris faire diligenter les douanes à Roissy, Marseille ou ailleurs en France grâce à ce nouveau bureau.

Trois ans pour le mettre en place

La mise en place de ce bureau a nécessité près de trois ans. Il a fallu se confronter aux autorités administratives et complexes de Bercy, en France, "ce qui est donc forcément très long", confessent ses acteurs. D’autant qu’il était prévu que l’antenne de Monaco ferme totalement ses portes. "Cette création de bureau aux compétences élargies est aussi le fruit d’une grande volonté de la part de la responsable du Pôle d’actions économiques de Nice qui a souhaité faciliter la tâche à l’international des entrepreneurs monégasques. Sans elle, nous n’y serions pas parvenus."

Les missions du bureau douanier

Depuis le 1er octobre, les huit agents affectés au bureau décentralisé ont les compétences pour utiliser le dédouanement centralisé national (DCN). Le bureau de Monaco devient le bureau de douanes référent du pays. Il peut donc de manière totalement autonome effectuer le plan de contrôle des marchandises qui circulent mais également les contrôles de documents. C’est le bureau unique pour toutes les démarches douanières d’une société d’import-export.

Ce bureau peut centraliser les formalités administratives – de A à Z – de la circulation des marchandises, de manière numérique, et, ainsi, diligenter, lorsque cela s’avère nécessaire, les autres douanes pour réaliser les contrôles physiques nécessaires. Le bureau peut en outre anticiper les contrôles en amont, mais aussi les dédouanements centralisés communautaires (DCC) à venir.

Le bureau de Monaco est l’interlocuteur de proximité recommandé pour les sociétés monégasques qui travaillent à l’international. Quel que soit le lieu d’introduction ou d’expédition de la marchandise, le bureau de Monaco peut répondre à toutes les questions, à toutes les procédures mais également les réaliser, et, si besoin, à distance avec l’appui d’autres bureaux.

Contact facile et direct

Le contact auprès du bureau des douanes de Monaco est simple et direct. Ce dernier s’engage à répondre à toutes les questions et à proposer un plan de contrôle et des démarches administratives sur-mesure. Le bureau est en capacité de répondre aux questions et de faciliter les démarches en les anticipant et en allant au devant des autorités douanières extérieures à Monaco.

L’avantage de choisir le bureau de Monaco comme le bureau unique pour accomplir toutes les procédures douanières permet de gagner du temps, d’être dans les règles et d’éviter de perdre de la marchandise ou de l’argent.