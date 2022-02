Le BTP azuréen fait preuve de résilience

"En 2021, le BTP a tenu le choc", a affirmé Patrick Moulard, président de la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics des Alpes-Maritimes (FBTP06), à l’occasion du bilan annuel de l’activité des entreprises azuréennes du secteur. De la résilience, donc.

Mais cela n’a pas été "un long fleuve tranquille", admet-il. En cause, les difficultés et l’allongement des délais d’approvisionnement, la hausse du prix des matériaux et les mesures de protection sanitaire sur les chantiers. Sans parler des absences des collaborateurs dues à la Covid.

Fortunes diverses

Si l’activité s’est poursuivie, son rythme a été erratique et les fortunes diverses selon les secteurs.

Le bâtiment neuf a ainsi chuté de 26% sur un an (soit 4.700 logements) et de 37% sur deux ans, souligne le président de la FBTP06 qui préfère prendre référence sur 2019, année prépandémique. Une dégringolade qu’il explique par "l’atonie des services instructeurs des permis de construire en 2020 et à l’attitude réservée de certains élus face aux besoins de produire du logement pour les actifs".

L’immobilier non résidentiel neuf résiste avec plus 23% (253.000m² construits) mais est toujours en baisse de 15% par rapport à 2019.

L’activité entretien-rénovation, elle, se maintient en 2021 et enregistre 1,2% de hausse sur la région en raison des travaux de rénovation énergétique des logements et du dispositif Ma Prime Rénov’ qui a bien fonctionné auprès des particuliers. Quelque 2.400 dossiers ont été accordés dans le département totalisant 6M€ d’aides et générant 20M€ de travaux. Des chiffres multipliés par six par rapport à 2020 mais qui demeurent inférieurs à la moyenne nationale.

Les travaux publics et routiers ont retrouvé en 2021 un second souffle. "L’activité a connu une croissance de 26% à la fin du premier semestre 2021 et de 7% sur deux ans", détaille Pierre Mario, vice-président de la FBTP 06 et également président de la section TP et routiers. Un phénomène dû aux travaux financés par l’État dans le cadre du plan de relance et les collectivités locales et surtout aux travaux d’urgence lancés à la suite de la Tempête Alex dans les vallées de la Tinée, de la Vésubie et de la Roya.

Ce qui explique la croissance de l’emploi et de l’intérim sur l’ensemble du BTP en 2021. "Les effectifs ont progressé de 5,5% (+ 1.300) pour atteindre 2.300 salariés et l’intérim s’est redressé à 2.500 (+9%)", détaille Patrick Moulard.

"On a réussi à transformer quelques emplois intérimaires en CDI, c’est une bonne chose car cela pérennise nos structures", se félicite Pierre Mario.

Perspectives 2022

2022 sera-t-elle du même acabit que 2021? Le contexte pandémique incertain privant les entreprises de visibilité à moyen terme pénalise le BTP dont les décisions d’investissement dépendent du sentiment de confiance en l’avenir de leurs clients.

Et le contexte politique – élections présidentielle et législative – n’arrange rien à la situation puisqu’il se traduit généralement par un ralentissement des investissements.

L’augmentation des prix des matériaux est un autre sérieux motif d’inquiétude. "Depuis 2020, le prix de gros du gaz a augmenté de 436% et celui de l’électricité de 254%", s’effare Patrick Moulard. Cela influe considérablement sur les coûts de production.

Citant le cas du ciment qui a connu une hausse de 2% en 2021 et de près de 15% depuis le début de l'année 2022, Pierre Mario souligne le souci pour les entreprises de ne pas maîtriser leurs coûts d’achat: "Elles peuvent difficilement négocier ces surcoûts avec leurs clients privés dans le cadre de marchés forfaitaires. Un des moyens pour se prémunir des hausses de matériaux est de les acheter immédiatement en totalité. C’est à cela qu’ont notamment servi les PGE."

Et le président de la FBTP 06 de plaider pour une adoption de la mesure de carry back qui limiterait la casse en autorisant un report en arrière de déficits. Mais cette mesure, déplore-t-il, n’est pas intégrée à la loi de finances 2022. "Et nous devons payer des pénalités de retard dues aux difficultés d’approvisionnement même si ces retards ne nous sont pas imputables. Aucune amélioration n’est attendue avant le second semestre 2022 et cela pourra donner lieu à une nouvelle réduction des marges et donc une dégradation des trésoreries des entreprises déjà fragilisées."

Sous réserve d’un contexte sanitaire stabilisé, 2022 devrait connaître une amélioration de l’activité du BTP dans le département et une croissance globale de l’ordre de 4 à 5% en moyenne, tous segments confondus.

Les autorisations de construction de logements ayant augmenté de 23% en un an, un redressement de 10 à 15% est attendu dans le neuf, soit près de 5.400 logements. Mais ce chiffre reste en retrait par rapport à 2019 et ses 7.500 logements.

Le non résidentiel devrait retrouver le niveau de 2019 (300.000m²) mais attention, cela dépendra du contexte sanitaire. Nombreuses sont les entreprises du tertiaire qui revoient à la baisse leurs projets d’installation ou d’agrandissement de leurs bureaux en raison du télétravail.

Une croissance de 3% – niveau comparable à 2019 – est également attendue dans l’entretien et la rénovation en raison de la dynamique de France Relance et de France Rénov. Même dynamique dans les TP et routiers en raison de la poursuite des travaux dans les vallées.

Selon Pierre Mario, "Ils devraient être terminés courant 2022 dans la Tinée. Il faudra attendre 2025 pour la Vésubie et la Roya entre 2025 et 2030." Ce qui permettrait à l’emploi de se stabiliser, voire légèrement croître.

Patrick Moulard veut surtout inciter les entreprises à considérer la transition écologique comme une source de nouvelles opportunités même si la gestion plus lourde et coûteuse des déchets de chantiers ou la mise en place de Zones à faible émissions (ZFE) dans les grands agglomérations peuvent être des freins.

"Les bâtiments à énergie positive qui exigent plus de technicité et d’expertise constituent une valeur ajoutée pour le secteur", insiste-t-il.

Au BTP d’être acteur de cette révolution verte pour faire de cette contrainte un atout.