Le bon plan emploi du jour: cette entreprise recrute sur la Côte d'Azur

Devenez locataire gérant(e) de station-service sur Nice et France entière.

Idéalement, vous êtes créateur ou repreneur d'entreprise, chef de rayon en GMS, titulaire d'un bac +2 MUC ou Tech de CO, conseil, négociation ou vente.

Vous aimez relever les défis et avez envie de vous lancer dans une aventure qui vous fera grandir et évoluer. Vous souhaitez être indépendant dans votre travail, pouvoir manager des salariés et être soutenu par une grande entreprise. Vous êtes prêt à participer aux formations qui vous permettront d'approfondir et élargir vos compétences;

L'AVENTURE EST A VOTRE PORTEE!

D'autres points de vente recrutent, avec ou sans concept partenaire.

www.total.fr/devenir-exploitant

Tél.0970.808.651 Coût d'un appel local.

