Le bon plan emploi du jour: cette entreprise recrute sur la Côte d'Azur

Dans le cadre de notre croissance nous recrutons un(e) technicien(ne) sécurité électronique SAV Sénior.

Vous possédez une solide expérience dans le SAV, vous êtes rigoureux et méthodique. Vous assurerez la maintenance préventive et curative de nos installations de sureté Intrusion et Vidéo.

Vous avez un niveau Bac-BTS ou une expérience terrain, vous avez de solides connaissances en réseau et en anglais.

En fonction du profil et de l’implication ce poste est évolutif.

Rémunération : entre 2200 et 2700 € en fonction du profil + Prime d’objectifs + Véhicule + frais.

Poste basé à Vallauris.

Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation par mail a recrutement@agis-sas.fr (réference tecsav)

