Le bon plan emploi du jour: ces 5 entreprises recrutent sur la Côte d'Azur

GROUPE INTERNATIONAL

Groupe International dans le secteur de la Restauration basé à Monaco, recherche (H/F) DAF.

Nécessaire: Formation et expérience professionnelle de niveau pour le poste.

Langue souhaitée Français, Anglais, Italien est un plus.

Envoyer CV et lettre de motivation sur le mail francesco@officefb.com (RCS.Monaco. 00S03837)

HOTEL ROYAL RIVIERA

Journée de Recrutement 19 Février 2020 de 14h à 18h Hôtel Royal Riviera à Saint Jean Cap Ferrat

L’hôtel Royal Riviera recrute pour la saison 2020 ! (service, bar, étages, cuisine, réception, SPA…)

Munissez-vous de votre CV et venez convaincre nos chefs de service de vous embaucher !

Vous ne pouvez pas être présent?

Envoyez votre candidature à : recrutement@royal-riviera.com

JEAN-JACQUES MONTE-CARLO

Boutique de prêt à porter de luxe pour hommes à Monaco recrute H/F un comptable, temps plein ou mi-temps.



Se présenter sur place, l’après-midi de 15h à 18h



JEAN-JACQUES MONTE-CARLO Le Park Palace 27 Avenue de la Costa 98000 Monaco

ISG Personalmanagement GmbH

Notre client est un particulier Autrichien avec une résidence principale en Autriche et plusieurs résidences internationales.

Nous sommes à la recherche d’une personne expérimentée et fiable à partir du printemps 2020 (au plus tard à partir de juin 2020) pour la gestion tout au long de l’année de la propriété récemment rénovée et exclusive dans le Sud de la France / Cap d’Antibes :

Technicien(ne) de service interne/concierge (h/f) Technicien(ne) polyvalent(e) avec des compétences manuelles et de l’expérience recherché(e) chez particulier !

Avec une employée de maison, vous serez seul(e) responsable de ce domicile exclusif toute l’année (aussi bien en

l’absence qu’en présence occasionnelle des propriétaires).

Détail de vos missions :

• Supervision de l’électrotechnique et entretien des systèmes domestiques, de sécurité et d’alarme incendie

• Travaux d’entretien, de maintenance et d’inspection au quotidien dans la résidence et toutes les dépendances

• Exécution indépendante de petites réparations ainsi que coopération avec diverses entreprises externes selon les besoins

• Achat efficient du matériel nécessaire dans les limites du budget ainsi que courses

• Activités organisationnelles et administratives et rapports réguliers en anglais ou en allemand au Family Office à Vienne et aux propriétaires

Votre profil :

• Formation technique achevée

• Plusieurs années d’expérience pratique dans un poste comparable, idéalement chez particulier ou dans l’hôtellerie haut de gamme

• De très bonnes connaissances du français ainsi que de bonnes connaissances de l’allemand ou de l’anglais sont requises

• Compréhension technique (ingénierie du bâtiment, électrotechnique, informatique), compétences manuelles et de bonnes connaissances de Microsoft Office

• « Mentalité pratique » prononcée ainsi que forte vocation au service

• Esprit d’équipe, discrétion et flexibilité

• Vous disposez idéalement d‘un bon réseau dans la région

Nous vous proposons :

• un poste extrêmement attractif, inhabituel et varié.

• une formation d’initiation complète par des collègues en Autriche.

• une semaine de 5 jours (du lundi au vendredi) et un logement dédié au personnel si besoin.

Vous disposez d’un haut niveau de compréhension des différents procédés techniques, vous vous intéressez aux systèmes et équipements modernes et vous aimez utiliser vos compétences manuelles de différentes manières ?

Dans ce cas, nous avons hâte de recevoir votre dossier de candidature (avec photo) exclusivement en anglais ou en allemand, en indiquant le numéro d’identification 77.836, de préférence via notre portail carrière ISG ou par e-mail.

Consultez notre site www.isg.com/jobs - vous y trouverez chaque jour de nouvelles offres d’emploi.

ISG Personalmanagement GmbH

A-1020 Vienne, Rustenschacherallee 38

Marisa Otto, BA LLB.oec., Tél : 0043 664 856 42 58

@ : bewerbung.otto@isg.com

bibliothèque de langue anglaise à Monaco

Recrute un Directeur/Directrice, niveau de diplôme Bac + 4, organisation d’événements en lien avec la culture irlandaise, bilingue obligatoire français/anglais, , poste à pourvoir en novembre 2020, envoi des dossiers 20 février au plus tard (lettre de motivation, CV à jour, copie titres et références) à Nice-Matin, 214 bd du Mercantour 06200 Nice réf 422162 sur l’enveloppe qui transmettra.

