Le BIG Challenge fait grandir les startups du territoire

Croissance, business, accompagnement, expertise, fertilisation et convivialité... Pour sa deuxième édition, le BIG Challenge a encore vu l’innovation en grand en réunissant hier et aujourd'hui sur le campus de Bastide rouge à Cannes startups et investisseurs.

Deux jours mais deux ambiances, soulignent Emilie Boyom et Laurent Dys, respectivement vice-présidente et président de Creative Business Event qui porte l’événement et qui a d'ailleurs signé une convention de partenariat jusqu’en 2024 avec la Communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins et l’UCA.

La première journée a fait la part belle à la croissance économique avec des rencontres business, des sessions de coaching et de pitchs, des remises de trophées. "Les startups ont rencontré en une seule journée et en un seul lieu les acteurs de leur croissance que sont les grands comptes et investisseurs."

Les étudiants n’étaient pas oubliés puisqu’une douzaine d’entre eux ont pu participer à des sessions de coaching avec Randstadt, sponsor de l’événement, "pour être formés à l’entretien d’embauche".

Plus détendue mais tout aussi sérieuse, la seconde journée visait à faire croître et à souder les équipes grâce à du team building de magie et de stand up comedy.

À noter le lancement d’Affaire à Faire Rire. "Ce club de chefs d’entreprise en partenariat avec Big Perf – anciennement le festival Performance d’Acteur – permet à ses membres de participer pendant l’année à des rencontres et des ateliers autour du leadership par l’humour, détaille Emilie Boyom, et d’inviter collaborateurs et clients au festival Big Perf qui se déroulera en 2023 à Cannes."