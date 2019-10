Afficher un état d’esprit optimiste n’est pas donné à tout le monde. En faire son métier, encore moins. Jeudi, à l’occasion du salon Monaco Business, dédié aux entrepreneurs, le conférencier Jean-Philippe Ackermann a distillé des conseils aiguisés en matière d’optimisme managérial. « L’optimisme et le bonheur sont des choix. Ils sont ouverts à tout le monde », a-t-il martelé. Là où d’autres intervenants ont ciblé leur propos sur le management à l’heure du numérique ou la gestion du risque, ce responsable d’un cabinet de conseils à Monaco a fait comprendre aux chefs d’entreprise que le mental était primordial dans la réussite de leur business. Avant même la stratégie et les compétences. Et que de cet optimisme affiché en découlait le bien-être des employés. Entretien.