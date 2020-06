Le 30e Monaco Yacht Show est finalement annulé

Il devait avoir lieu, malgré la crise sanitaire, en format réduit, du 23 au 26 septembre 2020. Finalement, la trentième édition du Monaco Yacht Show est annulée et reportée à septembre 2021. C’est que la société organisatrice, depuis Londres, a annoncé ce vendredi matin par voie de communiqué de presse.

Les inquiétudes d’une reprise possible de l’épidémie à l’automne ont-elles précipité la décision ? La réponse n’est pas aussi précise. Mais il y a un peu de cela : « Ces dernières semaines, nous avons continué d’échanger avec les principaux acteurs et partenaires de l’industrie mondiale du superyachting pour mieux comprendre les défis auxquels sont confrontés les propriétaires de yachts, chantiers navals, courtiers maritimes et autres participants majeurs face aux problématiques liées au Covid-19. Nous avons parallèlement travaillé en étroite collaboration avec tous les partenaires impliqués sur le Monaco Yacht Show, particulièrement avec la principauté de Monaco, pour déterminer si une version plus restreinte et sans but lucratif du Monaco Yacht Show aurait offert une solution bénéfique au marché de la grande plaisance. »

"L'appréhension de certains exposants"

La réponse à ces réflexions et consultations s’est alors imposée, semble-t-il : « Malgré l’assurance de pouvoir livrer un Monaco Yacht Show 2020 [sécurisé sur le plan sanitaire], l’appréhension de certains exposants et participants reste vive. »

Une autre raison est avancée par l’organisation du MYS. En effet, une grande partie de la flotte de superyachts a prévu de rester du côté des États-Unis et dans les Caraïbes cet été, rendant complexe leur rapatriement à Monaco à la date prévue. Conclusion : « Il est dans l’intérêt de l’industrie de reporter jusqu’en septembre 2021, l’organisation de la 30e édition du Monaco Yacht Show. »

Ce sera du 22 au 25 septembre 2021, sur le port Hercule