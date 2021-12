L’Azuréen Philippe Renaudi est le nouveau président de la CCI Paca

Philippe Renaudi, dirigeant de la PME familiale Tama Travaux Publics à Cagnes-sur-Mer et président de l’Union pour l’entreprise des Alpes-Maritimes (UPE06) et du Medef 06, a été élu hier à Marseille président de la chambre de commerce et d’industrie de région (CCIR) Paca à l’issue de l’assemblée générale d’installation de la nouvelle mandature 2021-2026.

Sur les 60 élus titulaires que la CCI Provence Alpes-Côte d’Azur, 56 ont voté à l’unanimité – 4 absents excusés – pour Philippe Renaudi qui succède à Roland Gomez, fondateur de Proman, cinquième acteur français de l’emploi en intérim. Ce dernier poursuit son engagement en tant que membre de la CCIR et de la CCI Alpes-de-Haute-Provence et a été élu président d’honneur de la chambre consulaire régionale.

Mandature charnière

Lors de sa profession de foi, Philippe Renaudi, déjà membre élu de la CCI de région et de la CCI Nice Côte d’Azur, a salué "le travail collectif accompli par Roland Gomez et ses élus qui ont permis au réseau CCI Provence-Alpes-Côte d’Azur de trouver équilibre et apaisement".​

S’inscrivant dans cette continuité et dans cette collégialité, le nouveau président qui se dit "très satisfait et galvanisé par sa victoire" entend "poursuivre les mutualisations engagées, toujours sous la responsabilité des directeurs généraux des CCI territoriales qui ont une véritable mission au sein de la CCI de région. Je compte accentuer les relations avec le préfet et avec le président de la Région Sud en renforçant nos échanges au bénéfice des entreprises, des territoires, de la formation. Par ailleurs, je tiens à consolider notre influence au sein de CCI France afin de faire résonner plus encore la voix et les positions de notre réseau régional. C’est une mandature charnière lors de laquelle nous serons force de propositions et d’actions."

A commencer par la mutualisation des cinq grandes fonctions supports de la chambre les ressources humaines, l’informatique, le service juridique, les finances et les achats. Et ce, avant la fin 2022. "C’est un enjeu colossal et on a un devoir absolu de le mener à bien, au risque de subir une régionalisation radicale de la part du gouvernement", insiste-t-il.