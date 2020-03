L'assureur AGPM fait don de 550 masques aux médecins et infirmiers libéraux du Var

Le groupe AGPM précise qu'il a fait don de 100 masques FFP2 et de 450 masques chirurgicaux au profit de l’Union Régionale des Professionnels de Santé Médecins Libéraux de Paca. Et ce: "Par l’intermédiaire du docteur Wilfrid Guardigli, médecin généraliste à La Seyne-sur-Mer. Ces masques seront ensuite distribués aux médecins et infirmières libéraux du Var qui connaissent aujourd’hui de grandes difficultés d’approvisionnement."

Par ailleurs, le groupe AGMP assure avoir "pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la meilleure continuité de service possible à ses adhérents, tout en préservant la santé de ses salariés". Il ajoute: "Depuis une semaine, les 850 salariés du groupe AGPM (500 à Toulon) sont invités à rester chez eux. Dès que cela est possible, le travail à distance a été mis en place. Aujourd’hui, 60% des salariés peuvent continuer à travailler et à répondre aux sollicitations des adhérents par mail principalement. Notre dispositif d’entraide solidaire est lui aussi à pied d’œuvre auprès des personnes qui traversent des situations difficiles (décès, maladie, accident…)."