L'application mobile niçoise Carimmat lève 500.000 euros et accélère sur la rencontre amoureuse en voiture

C’est l’amour à la plaque. La première application mobile qui permet de se rencontrer via la plaque d’immatriculation de son véhicule vient de lever 500 000 euros auprès d’investisseurs privés. Carimmat, fondée à Nice en 2019 par Tristan Berguer, a bouclé cette levée en septembre. Le fondateur est ravi, "cela nous a permis de mettre en ligne, au mois d’octobre, une troisième version de l’application avec une nouvelle identité visuelle et de nouvelles fonctionnalités".

Les piétons aussi

Le fondement de Carimmat est la rencontre de deux automobilistes qui ont au préalable entré leur profil sur l’appli et surtout, renseigné la plaque d’immatriculation de leur véhicule. Vous le/la croisez, il/elle vous plaît, vous pouvez lui envoyer un message pour lui dire. Désormais, le système est applicable aux piétons. On lance l’application et quand on croise un(e) bel(le) inconnu(e), on regarde si son profil est enregistré et on peut lui envoyer un message. On peut même faire un débriefing le soir chez soi en regardant toutes les personnes (connectées) que l’on a croisées sur son chemin. Et se souvenir de ce minois qui nous a interpellés.

À l’écoute des usagers

"Depuis le lancement de l’application en 2019, nous avons beaucoup écouté nos utilisateurs, très en demande de la fonction première de Carimmat [la rencontre en voiture, ndlr], mais souhaitant que l’appli fonctionne aussi quand ils sont simplement piétons." La rencontre d’un piéton et d’un automobiliste s’est ainsi concrétisée et aujourd’hui, celle de piéton à piéton l’est également.

Les quatre collaborateurs de la startup, qui n’a pour l’heure pas de bureau fixe, ont ainsi travaillé à rendre opérationnelle cette nouvelle fonctionnalité pour satisfaire la communauté Carimmat, forte de 50.000 membres actifs.

L’application reste gratuite, même s’il existe un abonnement premium, et l’utilisation aisée. À celles et ceux qui se méfient de la géolocalisation ou de la récupération des données, le fondateur, Tristan Berguer, répond: "Nous mettons un point d’honneur à assurer la sécurité de nos membres en protégeant leurs données et luttons contre le harcèlement avec une fonction qui empêche un usager d’envoyer plusieurs messages à la suite à un autre."

Le confinement a permis aux développeurs de Carimmat de procéder à certains réglages, de rectifier les couacs et "aujourd’hui, on peut dire que cette dernière version est vraiment sexy!" Avec cette première levée de fonds, Tristan Berguer qui, à 27 ans, a déjà plusieurs startups à son actif, va pouvoir étoffer son équipe et s’attaquer à un plus gros marché.

Objectif international

Téléchargée en France, en Belgique, Suisse et Luxembourg et disponible en français, anglais, allemand et espagnol, Carimmat envisage de toucher le marché international dès 2022.

"Nous affichons une croissance constante depuis 2021 et avons en tête de beaux objectifs et de beaux projets comme devenir un véritable outil pour les automobilistes." Vendre sa voiture via Carimmat, faire passer un message à un automobiliste garé sur une place handicapée (sans macaron)... C’est encore secret, mais pour sûr, ça va rouler.



carimmat.com