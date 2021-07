"L’appétit des clients est intact". La maison de vente aux enchères Artcurial optimiste dans une saison particulière

Immobilier : l’attractivité pour la Riviera intacte

Forcément, pour le groupe John Taylor (entité immobilière d’Artcurial), qui totalise 16 milliards d’euros de biens en portefeuille, la Côte d’Azur est un secteur clé pour satisfaire une clientèle fortunée à la recherche de biens de luxe et d’ultra-luxe.

Et l’activité ne semble pas pâlir. "On avait prédit un écroulement du marché immobilier, ce n’est pas du tout ce qui se passe. Le marché tient et n’enregistre pas de difficulté significative", assure Nicolas Orlowski.

S’il témoigne que les transactions dans les grandes métropoles sont plus calmes, l’attrait de la clientèle pour la Riviera, de Saint-Tropez à Monaco, est bien là. "Il y a une redistribution des cartes entre une résidence principale et une résidence secondaire. Nous observons un phénomène d’évolution du mode de vie de certains clients, qui peuvent se le permettre et qui choisissent de ne pas agrandir leur logement à Paris ou à Londres mais de s’acheter une maison dans le Sud."

Le boom de l’arrière-pays

Dans ce sillage le marché de Cannes est "très dynamique". Celui de Saint-Tropez attire une forte clientèle française.

La nouveauté ? "La demande est très très forte pour l’arrière-pays et la Provence. Les prix ont augmenté de 10 à 20%. Dans ce secteur, des biens entre un million et trois millions d’euros sont extrêmement prisés. Nous venons d’ailleurs d’ouvrir une agence John Taylor à Lourmarin, dans le Vaucluse, pour mieux quadriller le secteur", continue Nicolas Orlowski, qui observe une hausse de l’activité immobilière depuis la mi-juin.

Un actif sans risque

"Les clients étaient absents, mais on perçoit une très forte dynamique depuis un mois sur l’ensemble de la Côte d’Azur. La demande pour nos biens à la location progresse aussi, mais c’est au jour le jour. Une certitude, c’est que les clients se mettent à revenir. Et c’est essentiel, car si certaines de nos activités comme les ventes aux enchères peuvent se faire à distance, ce n’est pas le cas dans l’immobilier. Une personne qui achète une maison à 20 millions d’euros en regardant seulement quelques photos, ça n’existe pas."

Pour le patron d’Artcurial, les investissements sur la Côte d’Azur devraient retrouver leur rythme de croisière. "La Riviera reste une zone unique dans le monde, c’est un actif sans risque et je n’ai pas d’inquiétude : l’appétit des investisseurs pour ce secteur est là."